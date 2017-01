Punset acusa a Rivera de convertir a Ciudadanos «en una mala marca blanca del PP»

Carolina Punset ha arremetido este viernes contra la gestión de Albert Rivera al que ha acusado de haber convertido a Ciudadanos en "una mala marca blanca del PP". La eurodiputada naranja, que no presentará su candidatura para el próximo congreso, ha culpado a la actual dirección de "fraude ideológico" y de silenciar a las voces discordantes con la línea oficialista.

denuncian que son "nulas" TranC´sparencia pide anular las primarias Las voces críticas de Ciudadanos agrupadas en 'TranC´sparencia' han reclamado este viernes la anulación de las primarias previstas para la próxima semana para la elección de la dirección del partido, incluido el presidente, por ser "ilegales". La convocatoria de elección de la ejecutiva antes de que se produzca el cónclave de febrero se produce como consecuencia de un cambio de estatutos aprobado en el Consejo General del pasado 19 de noviembre. Pero cualquier modificación estatutaria tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del consejo, y dado que son al menos 65 la mayoría absoluta quedaría en un mínimo de 33. Pero el acta refleja que fueron 30 votos a favor y 13 en contra por lo que la resolución sería "nula de pleno derecho", según su portavoz Diego Gutiérrez. De no anularse las primarias, los miembros de TranC'sparecia han dejado claro que no descartan ninguna vía, incluida la judicial. En caso de ser anulado el procedimiento, como reclaman, la elección del presidente y del Comité Ejecutivo tendría que hacerse en la propia Asamblea del 4 de febrero mediante voto en urna de los compromisarios.

En una rueda de prensa en la sede del Parlamento europeo de Madrid, Punset ha asegurado que el viraje ideológico emprendido por el aparato riverista, abandonando su ADN socialdemócrata, convierte a Ciudadanos en un partido que ya existe, el PP. "La dirección esta intentando convertir a Ciudadanos en la marca blanca del PP. Lo que pasa que hay marcas buenas y malas y ésta es mala", ha dicho.

La política valenciana cree que con ese giro muchos votantes se quedan "huérfanos", además de suponer una renuncia a los principios fundacionales de Ciudadanos. Por ello, Punset ha pedido un "cambio de rumbo" porque "por donde vamos no vamos bien".

más información Rivera apuesta por el diálogo y medidas jurídicas para evitar el referéndum

La eurodiputada ha denunciado además la imagen de "veleta" y el alto coste que está pagando la formación naranja por el ninguneo del PP. "Hemos pasado de vetar al señor Rajoy, con declaraciones extremas, a tirarnos en plancha con el señor del 'Luis, sé fuerte'", ha asegurado. Punset ha insistido en su intervención en que no ha habido "ninguna explicación razonable para ese cambio pendular, porque del "entreguismo gratis" al PP no ha habido ningún beneficio para Ciudadanos.

Sin ambición presidencial

Acompañada por otros siete cargos públicos de Ciudadanos procedentes de la Comunidad Valenciana y Andalucía, Punset ha confirmado que no disputará el liderazgo del partido al Rivera, al que considera un "buen presidente" y del que valora su valentía y que en su momento "se partió la cara" por sus ideas. "Yo no quiero ser presidenta ni de mi escalera", ha insistido la eurodiputada, que no tiene ningún ambición presidencialista y prefiere seguir trabajando desde su puesto en Bruselas. "Soy una activista y me considero más a gusto en un puesto en el que esté trabajando para mejorar España".

Punset ha asegurado que quiere volver a "emocionarse" con el ideario de Ciudadanos, y que su ambigüedad actual, sus mensajes “políticamente correctos” controlados por empresas de comunicación, la sustitución de ideas por eslóganes, va a restar votos a la larga. La eurodiputada valenciana considera que "quieren captar cuanto más votos mejor" pero "al precio que sea" y eso conlleva el desánimo de la militancia y el estancamiento en expectativas de voto.