El PP se propone hacer frente a los populistas «que intentan destruir» España

EPP se propone en su próximo Congreso ofrecer a los ciudadanos una "propuesta solvente", seria y "responsable" para así responder al "surgimiento de formaciones populistas que intentan destruir lo construido, dividir a los españoles y a la política entre 'vieja' y 'nueva'".

Así lo establece en el preámbulo de la Ponencia Política y de Estatutos, según el borrador recogido por Europa Press. En él, el PP deja claro que no cree "que la sociedad española esté dividida en bandos, ni que la política consista en desprestigiar las instituciones y en repetir consignas que la Historia ha demostrado que son profundamente estériles y dañinas".

Además, defiende que los extremismos "de izquierda y de derecha" obligan al partido a reiterar sus valores "y a defender con más ahínco, si cabe, la democracia, la dignidad de todas las personas, el respeto a la pluralidad de opciones individuales y el imperio absoluto de la ley en la defensa y seguridad" del país.

El PP se presenta como un partido "de centro reformista", que trabaja por el diálogo y el consenso y la moderación, y precisa que ese "centro reformismo" no lo entienden como "equidistancia" sino "como un punto virtuoso y óptimo, alejado de cualquier extremo y radicalismo", que busca "el bienestar de toda la sociedad, sin diferenciación de estratos o grupos sociales".

Es más, en línea con los llamamientos que ha hecho su presidente, Mariano Rajoy, desde el Gobierno, subraya que quiere recuperar el espacio de diálogo, incluso del disenso responsable", entre quienes creen "que las instituciones democráticas son el mejor instrumento para alcanzar una mayor libertad y bienestar".

El PP dejará vacante la presidencia de honor del partido tras el divorcio de Aznar

El PP no tiene previsto cubrir el hueco de José María Aznar en la presidencia de honor del partido a la que el expresidente renunció el pasado 20 de diciembre, ya que no prevé cambiar sus Estatutos cuando establecen que sólo pueden ocupar el puesto los ex presidentes nacionales del partido y no queda nadie más que Mariano Rajoy, actualmente en el cargo.

Los 'populares' han preparado una ponencia de Estatutos para su debate en el 18 Congreso y en el documento no se incluye ningún cambio al respecto, aunque cabe la posibilidad de que se presenten enmiendas durante ese cónclave y se apruebe alguna novedad. El trabajo ha sido coordinado por Fernando Martínez-Maíllo, vicesecretario de Organización del PP.

La redacción del artículo 45 prevista de momento es idéntica a la actual: el Congreso Nacional del PP puede nombrar un presidente de honor entre quienes hayan sido presidentes nacionales y hayan contribuido "de forma determinante al fortalecimiento del proyecto político". Es decir, si no hay cambios, el puesto quedará vacante.

El PP sólo ha tenido tres presidentes desde que nació como tal, tras la refundación de Alianza Popular en 1989. El primero fue Manuel Fraga, fallecido en 2012, al que el partido mantiene el reconocimiento como Presidente Fundador. Le siguió en el cargo José María Aznar en 1990, quien a su vez dejó como sucesor a Mariano Rajoy en 2004.

En el congreso de ese año Aznar fue elegido presidente de honor a propuesta de Rajoy, cargo en el que fue revalidado por los congresos posteriores de 2008 y 2012. Ya no ocurrirá lo mismo en el siguiente, convocado del 10 al 12 de febrero en Madrid.