Coscubiela advierte a Puigdemont de que no debe «instrumentalizar» el referéndum

El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha explicado que su grupo ya ha trasladado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, una advertencia: "Si el Govern instrumentaliza políticamente el Pacto Nacional por el Referéndum, tomaremos decisiones".

En declaraciones a Efe, un día después de participar en la cumbre constitutiva del Pacto Nacional por el Referéndum en el Parlament, de la que salió un frente común por un referéndum pactado con el Estado, Coscubiela se ha comprometido a "trabajar activamente" para materializar este objetivo.

"Esperamos que esta apuesta clara por un referéndum pactado no sea una pose para pasar rápidamente a otra pantalla, sino que sea una apuesta clara", ha insistido.

Rufián defiende adelantar el referéndum si hay inhabilitaciones «en masa» El coportavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, está convencido de que habrá referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017, pues es un proceso que ya "no se puede parar en un despacho". Es más, apoya la posibilidad de que, si hay inhabilitaciones "en masa", la consulta se adelante. "Quien crea -señala en una entrevista a Efe- que la independencia se puede parar en un despacho se equivoca. El referéndum se hará y además será vinculante. Eso significa que el día después pasarán cosas. Además, se ha planteado que, si se producen inhabilitaciones en masa, se adelante el referéndum, y yo estoy de acuerdo. Es una posibilidad". Un día después de la cumbre soberanista y de que el Gobierno haya manifestado por medio de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que la consulta no tendrá lugar, el diputado de ERC asegura también que las posibles inhabilitaciones a cargos públicos catalanes por desacatar sentencias del Tribunal Constitucional terminarán ocurriendo.

Coscubiela ha alertado de que este nuevo pacto, que sustituye al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, debe estar "al servicio del referéndum y no de las necesidades del Govern de Junts pel Sí (JxSí)".

"Ya hemos advertido a Puigdemont de que si se vuelve a hacer lo mismo que se hizo con el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que fue instrumentalizado políticamente al servicio de estrategias partidistas, o no se tiene en cuenta el necesario carácter unitario de este pacto, nosotros lógicamente tomaremos decisiones", ha avisado.

No concreta las consecuencias

No obstante, ha evitado concretar las consecuencias que tendría una actitud así: "De momento no nos pondremos la venda antes de la herida. Preferimos creer que la convocatoria de la cumbre es sincera y no caerán en la tentación de instrumentalizar el pacto".

Coscubiela, que ha recordado que el Tribunal Constitucional no ha suspendido la resolución promovida por Catalunya Sí Que Es Pot en defensa de un referéndum acordado con el Estado, ha destacado que "durante mucho tiempo los únicos" que defendieron la vía pactada fueron los 'comunes', mientras que JxS y la CUP lo consideraban "una pantalla pasada".

Las fuerzas independentistas, antes de las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, "cometieron el error grave de cargarse el espacio del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir", porque "decidieron que tenían prisa y no podían esperar", ha denunciado.

Pero "una vez se ha hecho evidente que la estrategia de las elecciones plebiscitarias" y la hoja de ruta de "los 18 meses hacia la independencia" han sido un "fracaso", ahora los independentistas "recuperan el referéndum", lo cual "satisface" a Coscubiela.