Rajoy asume con tranquilidad y normalidad la decisión de Aznar

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asumido con tranquilidad y normalidad la decisión de José María Aznar de hoy de abandonar la presidencia de honor del Partido Popular, han asegurado fuentes del Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo no se ha referido a esa conversación en una declaración pública prevista de antemano sobre la sesión del Consejo de Seguridad, pero fuentes del Gobierno han explicado que la charla se desarrolló con normalidad y, en ella, Aznar le explicó los términos de la carta que le ha enviado comunicándole su decisión.

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, ha asegurado que José María Aznar siempre va a "ocupar un lugar de honor" en el PP, cuya presidencia honorífica ha anunciado sin embargo que abandona tras la desvinculación de la fundación que preside, FAES, del Partido Popular.

Arenas, que fue ministro y vicepresidente en los Gobiernos de Aznar, ha asegurado que le "reconforta" que el expresidente mantenga la militancia 'popular', "que siga siendo compañero nuestro", aunque deje la presidencia de honor y no vaya a participar en el próximo Congreso Nacional de febrero.

"Ha sido clave en la historia del PP para que seamos un partido representativo de la mayoría de la sociedad y clave para ese gran partido centro reformista que es el PP", ha añadido Arenas, que no ha querido valorar si la despedida de Aznar es fría. "Le desea lo mejor a un Gobierno cuando todos sabemos que es compleja la situación que está viviendo España", ha agregado.

Por su parte, el expresidente del Congreso Jesús Posada considera "razonable" el argumento utilizado por José María Aznar. "He leído su comunicado y, sin entrar a detalles, el argumento es bastante válido y tiene su base -ha declarado Posada en los pasillos del Congreso-. Me parece razonable" En concreto, ha dicho entender que, tras la decisión de la fundación FAES de desvincularse del PP y de prescindir de los dirigentes del partido como patronos, "no parece lógico" que Aznar pudiese compatibilizar los dos cargos. "Y si siguiera como presidente de honor del PP, tendría que irse de FAES porque no puede ser presidente de un órgano independiente y del PP", ha añadido.

Posada, que fue ministro con Aznar y presidente del Congreso con Mariano Rajoy, está convencido de que el presidente del Gobierno habrá sacado la misma conclusión y ha dicho no ver otros motivos en la decisión del expresidente. "Lo que piense cada uno, allá cada cual", ha apostillado. Según ha explicado, Aznar "se ha portado muy bien" como presidente de honor del PP, ha asistido a los congresos del partido, ha participado en ellos y su voz se ha oído, con independencia de que "algunas de sus propuestas" no se hayan llevado a cabo.

El dirigente socialista Patxi López ve "hasta razonable" que José María Aznar haya dado "la espantada" del PP. "Ahora la espantada parece que es una actuación hasta razonable, no lo sé... Si no le quieren en su partido para qué", ha afirmado Patxi López en los pasillos del Congreso tras conocer que Aznar ha enviado una carta al jefe del Ejecutivo y líder del PP, Mariano Rajoy, en la que le comunica su decisión.

Ciudadanos no ha querido entrar en la crisis "de otros partidos", ha dicho el vicesecretario general, José Manuel Villegas, quien se ha limitado a afirmar que daba la sensación de que la relación entre Rajoy y Aznar "no es muy fluida".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha expresado "respeto" por la decisión "personal" del expresidente José María Aznar y ha remarcado que "seguirá siendo un referente" para la familia popular. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento catalán, Levy ha deseado que, pese a su renuncia, Aznar "participe de una manera u otra" en el próximo Congreso de la formación.