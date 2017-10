De Guindos dibuja una economía de guerra para una Cataluña independiente 00:26 Luis de Guindos conversa con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. / Efe El ministro español insiste en Luxemburgo de que cuenta con el apoyo «total» de la UE ADOLFO LORENTE Enviado especial a Luxemburgo Martes, 10 octubre 2017, 14:22

El ministro español, Luis de Guindos, ha reiterado esta mañana desde Luxemburgo que España cuenta y seguirá contando con el "apoyo total" de los Estados miembros y de la UE en el conflicto catalán "porque todas nuestras decisiones van a estar dentro de la legalidad y Europa se basa en el Estado de Derecho".

Lo ha asegurado a su salida de la reunión de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), donde no se ha abordado el asunto oficialmente pero sí, de nuevo, ha sido protagonista de los corrillos, tal y como pasó ayer en Eurogrupo.

Respecto al apartado económico, ha dibujado un escenario de guerra para una futura Cataluña independiente: "Primero, no va a haber independencia. No me imagino a Cataluña

fuera de la UE y el euro; con más del 70% de sus productos sujetos a aranceles o pasando procedimientos fronteros; con una moneda diferente del euro; con una situación de inflación de más del 20% por las dificultades enormes que tendría para la financiación; fuera del Banco Europeo de Inversiones; fuera de los fondos estructurales como los referidos a la mejora de la ciencia…".

Vuelta a la racionalidad

Respecto a la fuga de empresas tan carismáticas, ha insistido en que este tipo de decisiones "no son por la independencia, sino por la irracionalidad y los planteamientos de un Gobierno que está rompiendo la convivencia, que es la base de dicha convivencia que es la base del Estado de Derecho".

"No es un tema de mediación, sino de vuelta a la normalidad. Es un asunto de ruptura del Estado de Derecho. Preocupa en Cataluña muchísimo, en España mucho y en Europa, bastante", ha remarcado antes de señalar que "no voy a epecular sobre la respuesta del Gobierno". "Dependerá de la decisión de la Generalitat. El Gobierno tiene todas las respuestas preparadas. Esperamos que siempre haya, incluso en el último minuto, una vuelta a la racionalidad", ha apostilado.