PP y Ciudadanos se enzarzan por la inmersión lingüística 00:56 El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, esta mañana en la sesión de control al Gobierno. / Efe Méndez de Vigo acusa al partido de Albert Rivera de que "lo único que hacen es tuitear" MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Miércoles, 21 febrero 2018, 11:37

El Congreso ha vuelto a ser este miércoles escenario de un nuevo rifirrafe entre PP y Ciudadanos con la inmersión lingüística como telón de fondo. Un día después de que el Tribunal Constitucional anulara la ayuda de 6.000 euros creada por el exministro José Ignacio Wert para las familias catalanas que quisieran escolarizar a sus hijos en castellano, su sucesor al frente de la cartera de Educación ha explicado que el Gobierno busca “respetar el ordenamiento jurídico y las sentencias de los tribunales”.

“Ustedes no han cumplido con los tribunales en 35 años”, le ha contestado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que ha calificado de “parche vergonzante” el plan Wert. El dirigente liberal ha aprovechado su intervención en el hemiciclo para instar a Iñigo Méndez de Vigo a “desoír” las voces que le dicen que el adoctrinamiento en las escuelas catalanas son casos aislados y ha criticado que la inmersión “es un modelo clasista, donde sólo los que no van a la pública pueden escoger el idioma de sus hijos”.

La respuesta del portavoz del Ejecutivo no se ha hecho esperar. “Ustedes lo único que hacen es criticar y tuitear”. Y, a partir de ahí, la tensión ha ido en aumento. “El otro día estuve en Bruselas y me costó explicarle a un periodista que no había ganado el señor Puigdemont porque ustedes no existen”, ha ironizado entre los aplausos de la bancada popular. Méndez de Vigo ha insistido en que Ciudadanos tras ganar las elecciones el pasado 21 de diciembre "no hace nada". "¡Ha desaparecido de Cataluña", ha remarcado.

A continuación, se ha rectificado a sí mismo y ha agregado que "sí que han hecho algo, negar un diputado al PP en el Parlament para que pueda tener un grupo. Es lo único que han hecho. No presentan propuestas; mucho tuit pero poco hacer, porque no tienen responsabilidades de Gobierno en ningún lado", ha zanjado.

El ministro de Educación también ha negado que el Ejecutivo "vaya a modificar el modelo educativo por el artículo 155", tal y como le había planteado el diputado de Unidos Podemos Joan Mena Arca, quien ha criticado el cambio del modelo lingüístico y ha pedido "respeto" para los catalanes. "Esta iniciativa solo la quieren ustedes y sus amigos de Ciudadanos", la ha recordado Mena.