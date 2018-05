Garrido elude mencionar a Cifuentes en el Dos de Mayo 01:15 Ángel Garrido, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, junto a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. / Chema Moya (Efe) El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid se limita a poner en valor la sociedad y la administración madrileña más allá de los «vaivenes políticos y los cambios coyunturales» NURIA VEGA Madrid Miércoles, 2 mayo 2018, 13:50

Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal escuchaban esta mañana atentas, sentadas en primera fila, aunque separadas por una silla, la intervención de Ángel Garrido, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Pero no ha habido en el discurso del anfitrión con motivo de la festividad del Dos de Mayo ni una sola referencia que se salga del guión. No ha mencionado a su predecesora ni ha abandonado el tono institucional. «Los vaivenes políticos y los cambios coyunturales no deben hacernos olvidar esta consistencia de fondo de la sociedad madrileña», se ha limitado a señalar quien hasta ahora era la mano derecha de la expresidenta.

Garrido sigue a la espera de que Mariano Rajoy resuelva si es la persona adecuada para administrar el Gobierno de Madrid hasta las elecciones autonómicas de 2019 o si procede su sustitución en aras de romper con la era Cifuentes y abrir una nueva etapa. En Génova su opción genera recelos. Hoy, al menos, en el trance de un Día de la Comunidad atípico, ha estado acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y la secretaria general del PP, que no anunció hasta ayer por la noche su presencia en el acto.

Cospedal ha sido el principal respaldo de Cifuentes en el último mes. Tanto, que su defensa cerrada de la expresidenta, en plena polémica por las irregularidades en el máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos, llegó a incomodar a algunos sectores del partido. Hoy, en los actos conmemorativos del Dos de Mayo, sólo el escritor y periodista Alfonso Ussía, galardonado con la Medalla de Oro, ha recordado a Cifuentes.

Jornada inusual

Las invitaciones para esta cita en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol madrileña hacía tiempo que estaban cursadas. Todas, encabezadas por «la presidenta de la Comunidad de Madrid». La única ausente. Su nombre, en todo caso, se repite una y otra vez en los corrillos políticos. Tanto como el de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, asidua a la conmemoración.

La número dos Rajoy vuelve a figurar en las quinielas del PP como posible aspirante tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de la capital. Algunas fuentes populares apuestan por un tándem conformado por Sáenz de Santamaría y Pablo Casado para los comicios autonómicos y locales del próximo año. Pero aún es pronto para anticipar acontecimientos. De momento, todo apunta a que el vicesecretario de Comunicación del PP tendrá un peso relevante en la organización del partido en Madrid, descabezado tras la marcha de Cifuentes y que podría quedar bajo la tutela de una gestora.

En cuanto al PSOE, Pedro Sánchez también ha acudido a los actos del Dos de Mayo. Su presencia sirve para respaldar a su portavoz en la Asamblea regional, Ángel Gabilondo, candidato a la investidura pendiente en Madrid y, con toda seguridad, futuro aspirante a los comicios del próximo año. Podemos, mientras tanto, está representado por su probable candidato a la Comunidad, Íñigo Errejón.