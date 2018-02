Absueltos tres acusados de extorsionar a un expárroco de Pamplona con la foto de un menor En 2016, el sacerdote abonó entre 35.000 y 38.000 euros a unas personas que le amenazaron con denunciarle por abuso sexual a un menor EFE Pamplona Viernes, 16 febrero 2018, 12:46

El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha absuelto a los tres acusados de haber extorsionado al expárroco de Tajonar, quien en enero y febrero de 2016 abonó entre 35.000 y 38.000 euros a unas personas que le amenazaron con denunciarle por abuso sexual a un menor.

En el juicio, celebrado el pasado 26 de enero, la fiscalía solicitó un total de 6 años de prisión para tres acusados como autores de un delito continuado de amenazas y un delito de pertenencia a grupo criminal, mientras que las defensas reclamaron la absolución.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, el magistrado asegura que en este caso se ha topado "con una dificultad enorme" a la hora de elaborar los hechos probados debido "a las continuas modificaciones de las declaraciones que el denunciante" ha prestado en la causa.

Al respecto, el juez resalta no solo las variaciones del relato sino la "ambigüedad y escasa colaboración con las fuerzas de seguridad" del párroco, "por ejemplo borrando mensajes y llamadas que hubieran sido relevantes para la investigación".

Además, el juez destaca el "hecho claro e indubitado" de que en el juicio el denunciante, que declaró de forma protegida y oculta para los encausados, de nacionalidad rumana, no los reconoció como las personas que le extorsionaron solicitándole dinero para no divulgar la fotografía.

A mayor abundamiento, el magistrado revela que las descripciones dadas por el párroco no coinciden con las características físicas de los tres acusados, ni los teléfonos de estos aparecen en los listados de llamadas recibidas por el extorsionado.

Para el juez, el chantaje sufrido por el sacerdote pudo haber sido orquestado por una organización, "pero desde luego, en atención a la prueba practicada en esta causa, no compuesta por ninguno de los tres acusados".

Dos de los tres inculpados fueron condenados por hechos similares en Pamplona en enero de 2017 y uno de ellos, además, fue condenado por hechos análogos de extorsión a un sacerdote en mayo de 2017 en San Sebastián.

En su denuncia en enero de 2016, el párroco relató que, tras obtener una fotografía que podía comprometer su reputación, un grupo de personas comenzaron a solicitarle varias cantidades de dinero a cambio de no denunciarle por abuso sexual a un menor, no difundir la fotografía al público y no enviarla al arzobispado. Por ese método, el grupo consiguió las citadas cantidades de dinero.