Moix posee el 25% de una sociedad familiar en Panamá

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, posee desde 2012 del 25% de una empresa familiar en Panamá, denominada Duchesse Financial Overseas, que es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros, según ha adelantado el diario digital Infolibre.

MÁS INFORMACIÓN PSOE y Ciudadanos piden la comparecencia en el Congreso de Moix y Catalá

Moix ha reconocido que es dueño de la cuarta parte de esta sociedad en el país centroamericano -de tratamiento fiscal "laxo" para el Estado español- y ha informado que esta forma parte de la herencia recibida de sus padres, Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja, fallecidos en octubre de 2008 y diciembre de 2011, respectivamente.

Según aseguró el fiscal jefe al diario digital El Español, la sociedad está debidamente declarada a Hacienda y no ha podido ser disuelta porque los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por alguno de los hermanos. La empresa fue constituida en Panamá, según Infolibre, el 4 de enero de 1988. Un mes y medio más tarde Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé de Collado Villalba que hasta entonces pertenecía de forma personal al matrimonio formado por los padres de Moix, casados en régimen de gananciales. En ese acto, la mercantil estuvo representada por Margarita Moix, la hija mayor del matrimonio y abogada de profesión.

La vivienda, de seis dormitorios, cinco baños, piscina y parcela de 4.600 metros cuadrados, fue la residencia de los padres. Según han manifestado fuentes cercanas a Moix a El Español antes de que Infolibre publicara su información, los hijos del matrimonio conocieron la existencia de la mercantil en 2008, cuando falleció la madre. Según este testimonio, al morir el padre de Moix, catedrático e inspector de trabajo, los cuatro hermanos pagaron los impuestos de sucesiones y presentaron el modelo 720 ante la Agencia Tributaria para declarar bienes en el extranjero valorados en más de 50.000 euros.

La sociedad ha permanecido inactiva, según Moix. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que el cargo de fiscal es "incompatible" con "las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género".

Duchesse Financial Overseas no ha tenido más uso que el de la mera posesión patrimonial de esta casa familiar, que no ha podido ser vendida por los hermanos Moix. Las fuentes próximas al fiscal señalaron a El Español que en los más de cinco años transcurridos desde que falleció su padre, los hermanos no han podido disolver la sociedad panameña debido a que la situación económica de alguno de los cuatro herederos no lo permitía.

"Es ético que los hijos hereden"

Las mismas fuentes señalan que el fiscal jefe Moix propuso renunciar a su parte de la herencia a favor de sus hermanos, pero que estos no lo aceptaron porque les obligaría a repartir entre los tres restantes los gastos de mantenimiento del inmueble.

La Fiscalía General del Estado ha rechazado este miércoles comentar nada sobre la sociedad ‘offshore’ del fiscal jefe, ya que que se trata de "un asunto personal de Moix que no afecta a la Fiscalía General". El propio Moix ha dicho que "es ético que los hijos hereden de los padres".

Después de conocerse la noticia, Isabel Rodríguez, portavoz adjunta del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y ha exigido la dimisión de Moix. El ministro fue reprobrado por el pleno del Congreso el pasado 18 de mayo. Toda la oposición considera que tanto Catalá como José Manuel Maza, fiscal general del Estado, y Moix han obstaculizado "la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”. Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como Catalá, han defendido y avalado la gestión del jefe de Anticorrupción, que tomó posesión en marzo pasado.