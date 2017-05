Dos detenidos en Madrid por integrar una célula terrorista que realizaba la yihad electrónica

Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han detenido hoy en Madrid a dos hombres, de 43 y 22 años, ambos de nacionalidad marroquí, por constituir una célula terrorista especializada en realizar la yihad electrónica, que consiste en difundir masivamente material audiovisual orientado a la multicaptación de adeptos en todo el mundo para su conversión, en los autodenominados por la organización terrorista DAESH, como cibersoldados.

Los dos detenidos se encontraban en un avanzado y peligroso proceso de radicalización que les llevaba a visionar de forma reiterada material apto para el autoadiestramiento lo que les capacitaría para convertirse en combatientes “inghimasi”, personas preparadas para cometer atentados terroristas en suelo europeo siguiendo el modus operandi ya utilizados en ciudades de Reino Unido, Alemania, Bélgica o Francia, mediante la comisión de acciones suicidas o la confección de artefactos explosivos caseros.

"Se lo han llevado por tener barba"

El hermano de uno de los detenidos en Madrid ha asegurado a los medios de comunicación que la Policía se lo ha llevado por "error", que son pobres y que se creen que son terroristas "porque lleva barba". Así lo ha indicado desde su casa, donde se ha quejado de cómo los agentes han dejado la vivienda tras la detención de su hermano, de 21 años. "Mi hermano no ha estudiado en su vida y ganaba 17 euros al día por ayudar en la frutería", ha manifestado visiblemente alterado.

Según ha explicado, su familia es de Marruecos y "pobre". De hecho, ha añadido que su hermano se dedicaba a buscar entre la basura para ganarse la vida. "Es un error", ha repetido en varias ocasiones muy enfadado, sin negar que su hermano pudiera ver vídeos pero "porque están en Internet".

"¿Aquí no hay psicólogos, sólo hay cárceles?", se ha preguntado al respecto, para añadir que a su hermano se lo han llevado porque tiene barba. "Es una falsa alarma y se lo ha llevado por tener barba", ha reiterado para añadir que si no quieren que se vea Internet, "que corten la antena". "No hay libertad", ha concluido.