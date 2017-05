Granados saldrá de prisión si paga 400.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del 'caso Púnica', ha impuesto una fianza de 400.000 euros al exconsejero madrileño y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados para salir de prisión, donde se encuentra desde el 31 de octubre de 2014 por su presunta implicación en la causa que investiga una "gigantesca red" de tráfico de influencias en administraciones de varias comunidades.

En la resolución, el juez modifica la prisión incondicional por la de prisión eludible con fianza de 400.000 euros de Granados a la vista de los últimos registros realizados en la causa en relación con Arpegio-Prisma, lo que disminuye el riesgo de que pueda influir en la destrucción y desaparición de pruebas, teniendo en cuenta también que ya se han levantado el secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas secretas, como la financiación irregular del PP de Madrid.

Además, a juicio del magistrado, también ha disminuido el riesgo de fuga ante el hecho del tiempo transcurrido, al tiempo que considera positivo que Granados pueda acudir "en otras condiciones" al primer juicio oral de esta causa, el presunto chivatazo de la investigación por parte de dos guardias civiles.

No obstante, al no haber desparecido por completo los riesgos aludidos, el juez Velasco considera proporcional acordar la libertad de Granados una vez depositada la cantidad de 400.000 euros en metálico. En caso de depositar la fianza, el ex secretario general del PP de Madrid deberá comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción número seis o el más cercano a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, facilitar número de teléfono y correo para ser localizado de forma permanente, fijar domicilio y tiene prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial.