El exdirector antifraude de Cataluña niega ser parte de la 'operación Cataluña' o de la 'policía política'

Rotundo. Enfadado. Reprendiendo a los diputados y negando hasta la saciedad parte de la 'operación Cataluña'. "¡Ni grabé, ni custodié ni difundí las conversaciones!". El exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ante la comisión de investigación del Congreso sobre el "uso partidista del Ministerio del Interior" se ha desmarcado absolutamente de los pinchazos en el despacho del exministro del Interior. De Alfonso, además, ha asegurado con la misma rotundidad que nunca tuvo nada que ver con la 'policía política'.

De Alfonso, que se ha convertido en el primer compareciente de esta comisión de investigación creada en septiembre del año, fue grabado cuando mantenía dos conversaciones el 2 y 16 de octubre de 2014 con el entonces titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la sede del propio ministerio en el paseo de la Castellana de Madrid. En esas reuniones ambos conspiraban para supuestamente buscar pruebas contra políticos soberanistas catalanes.

El ahora juez ha dicho que ni "conoce ni ha conocido" jamás una unidad de "policía contra Cataluña" y que, desde luego, él nunca formó parte de ella. "No me he casado en política con nadie. Amo a Cataluña y sus gentes" aunque el compareciente se ha declarado no nacionalista.

"Yo no he grabado esas conversaciones, yo no he custodiado esas conversaciones y yo no he difundido esas conversaciones" ha insistido antes de explicar que "desconoce" quien ha sido el autor, aunque ha apuntado creer quién podría estar detrás. "Desde dentro, pero el ministro, -intuyo- no", ha especulado. "El perjudicado he sido yo", ha apuntado De Alfonso, que ha denunciado "amenazas, actos vandálicos" y otras coacciones, que le han hecho marcharse de Cataluña.

"¿Alguien puede pensar en su sano juicio que yo distribuí esas conversaciones. Ni grabé, ni custodié ni difundí las conversaciones?", ha reiterado. "¡¿Yo metido en esa operación Cataluña?! ¡No!", ha clamado. "Si ha existido (esa operación), yo he sido víctima", ha apuntado.

El compareciente ha adelantado que no va a responder al contenido de las grabaciones porque las considera "ilegales e ilícitamente distribuidas". "No las he escuchado por higiene y salud mental. No pueden ser pruebas de nada", ha apostillado, el magistrado, que ha pedido al Congreso que no considere esas grabaciones como pruebas porque son "fragmentos manipulados".

video Gabriel Rufián. / EFE

«Mamporrero, lacayo y gánster»

A punto de llegar de las manos. La comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior se ha convertido durante unos minutos en una algarada de bar. Los ataques continuos al exdirector de la oficina antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, han desembocado en insultos entre éste y Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Rufián ha comenzado llamando a De Alfonso "Vito Corleone" a modo de bienvenida, al tiempo que le acusaba de no tener "vergüenza". Luego se han llamado "corruptos" mutuamente. El diputado le ha dicho que no mintiera y que se reconociera como un "conspirador" y como "mamporrero" del ministro Jorge Fernández.

Las embestidas de Rufián no han sido cortadas de raíz por el presidente de la comisión, Mikel Legarda, que no ha podido frenar los ataques del independentista a pesar de sus llamamientos a "no excitar más la reunión". "Hasta pronto gánster, nos vemos en el infierno", se ha despedido el parlamentario, antes de que Legarda le intentara quitar la palabra.