Una murciana se suma a la huelga de hambre contra la violencia machista

Diez chicas, una de ellas de Murcia, y un hombre se sumaron este domingo a la huelga de hambre, que comenzó el pasado 9 de febrero en la madrileña Puerta del Sol, para defender un conjunto de propuestas contra la violencia machista.

De las ocho mujeres que iniciaron la protesta, promovida por la asociación Ve-la luz, solo cuatro siguen sin tomar alimentos, Gloria, Martina, Susana y Sara. A ellas se unieron un grupo de diez jóvenes -Paloma, Begoña, Silvia, Ángela, Elisabet, Mónica, Keren, la murciana Marta, de 21 años, Gabriela y Eider- y un hombre llamado Adolfo. Las chicas pertenecen a distintos colectivos feministas como La Diana, Akelarre, Scum Girls, Panteras y Brujas.

En declaraciones a Efe, la presidenta de la Asociación Ve-la luz, Gloria Vázquez, una de las mujeres en huelga de hambre, señaló que la incorporación de las jóvenes a la protesta la lleva a tener "esperanza en el futuro" porque "habrá quien siga defendiendo los derechos de las mujeres".

Una de las chicas, Paloma, madrileña de 20 años, expresó su apoyo a "una lucha que es de todas" y reclamó "una reacción" de los partidos políticos para mejorar la situación de las víctimas de la violencia machista.

Marta, que vino desde Murcia a estudiar a Madrid hace tres años, confesó que "lleva muy dentro la actitud de luchar por lo que es necesario" y opinó que el elevado número de asesinatos de mujeres pone en evidencia que las leyes que hay actualmente "no son efectivas".

Igualmente, Mónica, madrileña de 23 años, ha decidido renunciar a tomar alimentos para "hacer ruido" y poner su "granito de arena para cambiar el sistema". Recordó que una veintena de mujeres han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de año, pero hay miles que sufren violencia física y psicológica.

"Mi padre es un maltratador. Hemos conseguido que se fuera de casa este verano, aunque sigue acosando a mi madre. A mí ya no, porque me he puesto muy dura con él. Le he dicho que voy a denunciarle porque tengo radiografías de huesos rotos", explicó.

Entre otras medidas, reclaman una ley integral de violencias machistas, en la que se contemple la figura del feminicidio, el reconocimiento de ayudas para las afectadas por violencia de género semejantes a las que reciben las víctimas del terrorismo y el cien por cien de la pensión de orfandad para los menores que sufren esta lacra.