Ciudadanos no concede plazos al PP para la dimisión de Pedro Antonio Sánchez

Ciudadanos no pondrá ningún plazo al PP para que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dimita por estar investigado en el denominado caso Auditorio y se limitará a exigir el cumplimiento del acuerdo de investidura que permitió a los populares gobernar la región.

"No concedemos ningún plazo, exigimos el cumplimiento del acuerdo", ha dicho hoy la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre hasta cuándo seguirán esperando a que Sánchez dimita, como han solicitado.

Según Arrimadas, esa pregunta debe contestarla el PP y el propio presidente de Murcia. "El PP es quien gobierna en Murcia y el presidente es del PP, no es de Ciudadanos", ha dicho.

"No tenemos que dar explicaciones cuando un presidente del PP no dimite", ha afirmado y ha asegurado que, si fuera de Cs, habría dimitido en el "minuto uno".

Ante la reunión del próximo jueves en la que Cs les pedirá que propongan un candidato alternativo, ha dicho que le preocupa el mensaje "implícito" del PP al mantener aún a Sánchez, pese a que el 6 de marzo tendrá que declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

En su opinión, parece que no disponen de nadie preparado para gobernar y que no esté imputado por corrupción. "¿De verdad es ese el mensaje: que no tienen candidato alternativo?", ha preguntado.

La portavoz de Cs ha insistido en que no habrá "sorpresas" en la reunión del jueves con el PP murciano, porque volverán a pedir a Sánchez que cumpla con su palabra, con el acuerdo de investidura y con la ley.

Además, le recordarán que ya hay compañeros suyos que creen que debe dar un paso al lado y dimitir.

Ha insistido en que Cs siempre estará dispuesto a dialogar y tender la mano para que la estabilidad regrese a Murcia, pero ha recalcado que no son ellos quienes debe dar explicaciones por el hecho de que el presidente no dimita.

"Si el presidente de Murcia fuera de Ciudadanos y estuviera en esa situación, le aseguro que ya hubiera dimitido", ha afirmado Arrimadas, que ha subrayado que el PP tendrá que acabar tomando una decisión.

Preguntada por si aceptarían apoyar una moción de censura impulsada por el PSOE y Podemos, se ha limitado a decir que no valoran hipótesis que "con toda probabilidad no se pongan en marcha ni sucedan".