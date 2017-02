El fiscal general comparecerá el día 1 de marzo por el caso Púnica

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerá el próximo 1 de marzo en el Congreso de los Diputados para explicar si recibió presiones políticas para no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.

La Mesa de la Comisión de Justicia acordará esta tarde fijar esa fecha para la comparecencia de Maza, pues todos los grupos parlamentarios la aceptan, han informado a Efe varias fuentes parlamentarias.

Maza comparecerá a petición del grupo socialista y de Ciudadanos, quienes reclamaron su comparecencia urgente a raíz de que la Fiscalía se opusiera a la investigación a Sánchez, en contra del criterio de las fiscales del caso.

El fiscal general ya explicó públicamente que no recibió ningún tipo de presión y explicó que se apoyó en criterios técnicos, al considerar que Pedro Antonio Sánchez no incurrió en responsabilidad penal alguna por intentar contratar los servicios de la trama Púnica para mejorar su reputación, ya que esos contratos no se firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.

Los grupos de la oposición también pedirán explicaciones sobre un hipotético cambio de criterio de la fiscalía respecto al expresidente de La Rioja y vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, en la investigación relativa a la construcción de un chalé.

Dado que la Fiscalía no está sometida al control parlamentario y sólo se puede citar al fiscal general por motivos genéricos, el PSOE lo hizo para que explique "la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos".

Ciudadanos ha pedido que comparezca para exponer sus requisitos para mantener los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público "haciéndolos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica".