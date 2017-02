La Fiscalía no ve datos nuevos en el informe del 11-M para reabrir la causa

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado reabrir la investigación sobre el atentado del 11-M tras estudiar el informe de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) creada por el exjefe operativo de la Policía Eugenio Pino al entender que el mismo "no contiene ningún dato, indicio o elemento incriminatorio nuevo y/o distinto de los ya incorporados en su día al procedimiento judicial".

Según ha informado en una nota de prensa la Fiscalía, el responsable del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha considerado que el informe al que aludió Eugenio Pino en una entrevista no justifica iniciar nuevas líneas de investigación o esclarecer nuevas responsabilidades en la planificación o ejecución del atentado. "La Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al estimar que no es útil ni pertinente la práctica de nuevas diligencias, ha procedido a su archivo por considerar innecesario su remisión al órgano judicial", continúa la nota, que añade que será remitida una copia del informe a las asociaciones de víctimas personadas en el procedimiento.

La Dirección General de la Policía informó el viernes que había enviado al Fiscal-Jefe de la Audiencia Nacional el informe elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) en un CD con formato PDF, siguiendo las instrucciones del pasado 9 de febrero del nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Florentino Villabona.

El pasado martes, en una comparecencia en el Ministerio del Interior, el titular de esta cartera, Juan Ignacio Zoido, explicó que había dado instrucciones para que le remitieran este y los otros dos informes sobre el chivatazo del 'caso Faisán' y el asesinato de Marta del Castillo que mencionó en su entrevista Eugenio Pino.

De los tres informes secretos que mencionó Eugenio Pino, éste del 11-M ha aparecido nueve días después de la entrevista en 'En Mundo' que causó "sorpresa" en el actual ministro del Interior. A juicio de los técnicos de la Dirección General de la Policía, "el informe sobre el 11-M se limita a hacer única y exclusivamente una somera auditoría a los protocolos de actuación de la Policía Nacional, sin que incluya referencia alguna a otro asunto que no sea esa mera revisión de las actuaciones policiales". Igualmente, los técnicos de la Dirección General de la Policía concluyen que del documento elaborado por la BARC "no se desprende la existencia de ninguna nueva línea de investigación a realizar y de la misma manera su contenido carece de trascendencia en el ámbito policial".

Disolución de la BARC

La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) ha dejado de tener funciones y sus efectivos han sido destinados al Centro Nacional de Desaparecidos, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, según precisó en su comunicado del viernes la Dirección General de la Policía. En la comparecencia en Interior, y ante las reiteradas preguntas de los periodistas, Zoido explicó que el informe de Marta del Castillo no existió. Sobre el 'caso Faisán', añadió que "parece ser que en su día hubo un informe". Al final de su intervención, precisó que del mismo se hicieron dos copias. "A ver si me lo traen", sostuvo.

El informe del 11-M que encargó Eugenio Pino después de la sentencia del mayor atentado terrorista en España tampoco había aparecido. "Todavía no me lo han traído; significa que todavía no lo han encontrado", señaló el pasado martes. "Tienen instrucciones concretas para despejar estas dudas y que sigamos todos trabajando", aclaró.

Zoido también ordenó a la Dirección General de la Policía que se pusiera orden en el cuerpo para evitar cualquier duda sobre la cadena de custodia cuando se aporten pruebas como el 'pendrive' del caso Pujol. Por este motivo, esta pasada semana han declarado en la Audiencia Nacional Eugenio Pino y el que fuera su jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.