Eugenio Pino dice al juez que no vio el contenido del 'pendrive' de los Pujol

Eugenio Pino, ex número dos de la Policía Nacional, ha afirmado hoy al juez que él no vio el contenido del "pendrive" con información de los Pujol, cuyo origen se investiga, porque cuando se lo dio el comisario Marcelino Martín-Blas estaba encriptado y no lo pudo abrir.

Pino ha declarado hoy como testigo ante el juez José de la Mata en la pieza que investiga el origen de un "pendrive", cuya información sirvió de base para elaborar un informe que la UDEF entregó al juez el 1 de abril de 2016 atribuyendo actuaciones delictivas a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán.

Según fuentes presentes en la declaración, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía ha dicho, como ya sostuvo en un escrito presentado al juez, que el dispositivo se lo dio el comisario Martín-Blas (citado mañana a declarar como testigo).

Sin embargo, hoy ha añadido que no lo pudo abrir porque estaba encriptado, por lo que se lo devolvió a Martín-Blas, tras lo que este último envió una copia a la Fiscalía Anticorrupción y a la UDEF.

Pino ha explicado que le llegó la información de que lo que contenía el "pendrive" provenía del entorno de la agencia de detectives Método 3, pero no sabía si del registro que se hizo a sus oficinas en el marco de la conocida como "operación Cataluña" o de filtraciones de la propia agencia.

Esta no es la primera vez que Pino da su versión al juez. Ya lo hizo por escrito cuando la pieza estaba todavía secreta y dijo también que Martín-Blas se lo dio, pero añadió que provenía de los detectives de Método 3 Antonio Tamarit y Julián Peribañez -los supuestos autores de la famosa grabación a Alicia Sánchez Camacho en un restaurante de Barcelona-, que colaboraban con la Policía.

Según las mismas fuentes, sobre esto último Pino no ha sido hoy tan claro, pero sí ha dejado entrever que podían haber sido ellos. En cuanto a Tamarit, ha afirmado que le suena porque su apellido se parece al de un famoso mago.

El ex número dos de la Policía, al que solo se le ha preguntado por el tema del "pendrive", no es el único policía que ha declarado por este lápiz de memoria, y todos, hasta ahora, han apuntado en última instancia a Método 3.

En vista de sus declaraciones, el exdueño de la agencia de detectives Francisco Marco ha interpuesto una querella contra los agentes negando que él tuviera nunca información de los Pujol.

Marco también afirma en la querella que Tamarit y Peribañez estuvieron colaborando para la Policía a sus espaldas y que puede que le robaran información del ordenador, aunque no referida a la familia Pujol.

A la investigación sobre este lápiz de memoria se suma ahora la abierta sobre otro "pendrive" que el pasado 6 de febrero entregó al juez el jefe de la UDEF, Manuel García Catalán, quien dijo que se lo había dado un inspector que lo encontró "ordenando cajones".

El martes se procedió a la apertura de ese segundo dispositivo de memoria ante las partes y los 868 archivos que contiene se van a cotejar con los 1.806 del CD que se adjuntó en abril al informe policial con el contenido del primer lápiz de memoria.

Los archivos de ambos dispositivos que figuran en el acta de apertura del "pendrive" coinciden en nombre, tamaño y fecha de creación, con lo que podrían ser los mismos, aunque este aspecto lo tendrá que confirmar la policía científica.