Los precedentes que condenaron al líder de Def con Dos

La sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a un año de prisión y seis años y medio de inhabilitación absoluta a César Augusto Montaña, más conocido como César Strawberry, líder del grupo rap-metal Def con Dos' por un delito de enaltecimiento o humillación a las víctimas del terrorismo en la publicación de seis mensajes en la red social Twitter, equipara sus comentarios a cuatro resoluciones previas cuyos autores también fueron castigados a penas de prisión.

Más información Un año de prisión al cantante de Def con Dos por enaltecimiento del terrorismo

Según el ponente de la sentencia de César Strawberry, el presidente de la Sala Segunda (de lo penal) Manuel Marchena, el artículo 578 del Código Penal sólo exige el dolo, esto es, el conocimiento de los elementos que definen el tipo objetivo, para condenar. En el caso que nos ocupa se considera que el condenado alimentó el "discurso del odio" y que sus tuits son una "burla" a las víctimas y no se pueden amparar en su obra artística, la ironía o el sarcasmo. En cualquier caso, la condena al artista "baja el listón" sobre los hechos punibles de otros casos, según coinciden los abogados penalistas consultados.

Estos son los seis mensajes que publicó César Strawberry entre noviembre de 2013 y enero de 2014 : "El fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta los Grapo"; "A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora"; "Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina"; "Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado"; "Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco"; "Ya casi es el cumpleaños del Rey. ¡Que emoción!". Otro usuario le dice: "Ya tendrás el regalo preparado no? Qué le vas a regalar?" A lo que el condenado contesta: "Un roscón-bomba".

Y estos son los cuatros precedentes de sentencias condenatorias de la Sala Segunda del Supremo entre julio y diciembre de 2016, según ha expuesto el ponente Manuel Marchena para justificar el castigo al líder de Def con Dos.

La tuitera María Lluch fue condenada a dos años en prisión en julio pasado por las siguiente afirmaciones: "…Voló, voló Carrero voló y hasta las nubes llego. Ay Carrero el primer astronauta español. Arriba España con goma 2 (…) Carrero Blanco ministro naval tenía un sueño: volar y volar, hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran realidad. (…) Quiero que me hagas volar, como a Carrero.(…) ¿Cómo monta Irene Villa a caballo? Con velcro. (…) ¿De qué tiene la frente morada Irene Villa? De llamar a las puertas. (…) ¿Qué le regalarán al sobrino de Miguel Ángel Blanco por navidades? Un "tiovivo". (…). ¿Cuál sería la relación más absurda sin pies ni cabeza? M. A. Blanco e Irene Villa. (…) ¿En qué se parece Miguel Ángel Blanco a un delfín? En el agujero de la nuca".

Jueces para la Democracia critica la condena Jueces para la Democracia ha criticado hoy la condena de un año de cárcel al cantante del grupo Def con Dos. En opinión de los portavoces de esta asociación judicial, Ignacio González y María del Mar Serna, que han participado hoy en Valencia en unas jornadas dirigidas a jueces noveles, "lo razonable" es el voto particular emitido respecto de esta sentencia por el magistrado emérito Perfecto Andrés Ibáñez, en el que defiende la prevalencia de la libertad de expresión. "Cuando salió la primera sentencia en la Audiencia Nacional, dictada por la jueza Manuela Fernández Prado, aplaudimos la prevalencia de la libertad de expresión, pero en este caso nos sorprende una sentencia revocatoria que condena a una persona a un año de prisión", ha apuntado Ignacio González. "Los exabruptos, aunque sean inaceptables, son solo eso, y no deben merecer condena penal, porque eso supone descontextualizar las frases y hace prevalecer más lo represivo que la libertad", ha agregado este portavoz, quien ha anunciado que Jueces para la Democracia prevé organizar próximamente unas jornadas sobre libertad de expresión y redes sociales. En opinión de María del Mar Serna, "asuntos como este acabarán en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se agoten el resto de instancias. Hay casos muy similares en los que se indica que resoluciones como la reciente condena vulneran el derecho a la libertad de expresión". Ambos jueces se han referido además al hecho de que los afectados por los tuits en cuestión han dejado patente que no se sienten ofendidos.

"Miguel Ángel Blanco, mejor muerto"

El 2 de noviembre pasado el Supremo condenó a prisión otro tuitero por estos comentarios: "Si al final Aznar regresa de pleno a la política activa, espero que ETA lo haga también, para equilibrar la balanza. (…) Lástima que el terrorismo de Estado le sesgara la vida tan pronto, más luchadores como (el etarra) Argala hacen falta, para la causa vasca y para el marxismo. (…) Tengo la botella de champán preparada para el día que se retome la lucha armada, la idea de la muerte o el exilio no me asusta cuando se trata de pelear por una batalla justa. (…) En un país como el Estado español, donde ha existido y sigue existiendo un régimen de carácter fascista, la resistencia en todas sus formas es legítima. No es que nosotros la legitimemos, sino que se legitima a sí misma. (…) Afilando el hacha a falta de la serpiente. (…) ETA despellejaba a lo sumo a un par de concejales al año y el Estado decía de ellos que eran unos malvados terroristas y los perseguía, torturaba, mataba y encerraba. Y, sin embargo, los bancos asesinan a diario y aquí no pasa nada, el Estado los ampara, protege y defiende. (…) A mí no me da pena alguna Miguel Ángel Blanco, me da pena la familia desahuciada por el banco".

También fue considerada constitutiva de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas otra sentencia contra Vicente M. I., alias 'Víctor Sidorenko', por la publicación en Facebook de una fotografía de Miguel Ángel Blanco con las siguientes frases: "Gora ETA, libertad presos políticos, Miguel Ángel Blanco mejor muerto". (…) una fotografía con la leyenda "ETA Euskadi ta Askatasuna", añadiendo que el zulo de Ortega Lara "tenía más metros cuadrados que donde viven muchísimos españoles".

En otra sentencia de 15 de diciembre de 2016, el condenado a un año de prisión Javier O. C. decía en Facebook a través de su perfil 'Xavi Canarias Galiza': “Imagen de policías envueltos en llamas con comentarios "ke bien arde.... la madera jejejeje..”. (…) Imagen de varios individuos sujetando una bandera de España que arde con el comentario "ke ben arde... a filla de puta... qué bien arde la hija de puta”. (…) Imagen del anagrama de la organización terrorista "Resistencia Galega (…) Imagen extraída de una película sobre el atentado terrorista contra el Almirante Carrero Blanco con el comentario: "volandoooo voyyyy...volando vengoooo". Otro comentario: “Gora euskadi ta askatuta... gora euskal Herria sozialista, viva Euskadi ta askatasuna (ETA). "Matar fachas y Txakurras no es delito...es mi deporte favorito".