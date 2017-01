Zoido desmiente al juez: «El kalashnikov no existe»

Juan Ignacio Zoido, este lunes en una entrevista en Antena 3: “Hasta donde llega mi información, el kalashnikov no existe. Existe un cargador, el machete es un machete, pero el kalashnikov no ha aparecido ni se tenía conocimiento de la existencia".

Santiago Pedraz, instructor de la operación antiyihadista, en el auto de prisión por el que envió el 30 de diciembre a prisión a Edrissa Cesay y a Sammir Sennouni: “Ambos detenidos, junto a otras personas, se reunirían en una parcela del parque de Valdebernardo de Madrid, donde tras un progresiva radicalización de corte yihadista tras conseguir de una persona un fusil AK-47, conocido como kalashnikov, realizaron diversos videos portando el mismo, así como un machete militar, con atributos del Daesh”.

Las palabras del ministro han provocado el desconcierto este lunes en el propio ministerio y entre los servicios antiterroristas, máxime cuando el propio Juan Ignacio Zoido el pasado 31 de diciembre, durante una visita para supervisar el despliegue de seguridad en Nochevieja, aseguró que ese arma, que no se había encontrado, “se seguirá buscando”.

El magistrado, incluso, fue más allá en los autos de entrada y registro de la operación desatada el 28 de diciembre. Pedraz aseguró que la investigación que dirige desde 2015 había revelado que el grupo al que pertenecían los dos detenidos tenía intención de perpetrar con ese arma y con otras similares una “grave acción delictiva de carácter terrorista” en Madrid. Sin embargo, luego, Santiago Pedraz obvió cualquier referencia a un atentado y envió a la cárcel a los dos detenidos acusados de enaltecimiento y depósito de armas. Aunque en aquel auto, el juez sí que confirmó la existencia del kalashnikov.

Mandos de la lucha antiterrorista aseguran ahora que el arma que se veía en los vídeos podría haber sido falsa, extremo que desmienten otros investigadores. La polémica está servida y la operación sigue envuelta en la bruma.

Descarta la posibilicad «remota« de atentado

El ministro del Interior ha descartado que los yihadistas detenidos tuvieran cualquier posibilidad "remota" de llevar a cabo un atentado utilizando para ello armas de guerra. "Hasta donde llega mi información, el kalashnikov no existe", ha asegurado.

Zoido ha explicado que Edrissa Ceesa Sanuwo y Samir Sennouni Mouh, los dos presuntos yihadistas a los que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió provisionalmente a prisión por un delito de enaltecimiento y otro de depósito de armas de guerra, son "personas que estaban exaltando el terrorismo de Daesh, y por eso están en prisión".

El ministro ha añadido que se trata de una operación llevada a cabo por la Brigada de Información de la Comisaría de Madrid y que continúa pendiente de resolución judicial. "Existe un cargador, el machete es un machete", ha precisado al ser preguntado por los vídeos de apología terrorista a los que aludió el magistrado en su auto de prisión, "pero el kalashnikov no ha aparecido ni se tenía conocimiento de la existencia".

«No ha habido una amenaza concreta»

El auto de prisión del juez Pedraz precisó que a los dos detenidos se les incautaron cinco cargadores vacíos de arma larga, 37 cartuchos del calibre 7.62 y una funda de arma largan en una parcela que empleaban para entrenamiento en Valdebernardo, en el distrito madrileño de Vicálvaro donde habían desarrollado una "progresiva radicalización de corte yihadista".

Tras elogiar el trabajo de las fuerzas de seguridad y recordar que el riesgo cero no existe, Zoido ha defendido este lunes que los yihadistas de Madrid no tenían planes para un atentado "inminente". "Ni tampoco remoto", ha enfatizado. "No ha habido una amenaza concreta en ningún punto de España", ha comentado el titular del Interior.

El ministro se ha referido a las "disfunciones" policiales detectadas tras el atentado con un camión de gran tonelaje en Berlín en la víspera de estas Navidades y ha señalado con rotundidad que en España, "vanguardia en la lucha antiterrorista", no podría suceder algo así. "Lo que ha sucedido allí no puede suceder en España. Aquí la coordinación es extrema, magnífica", ha sostenido.

Colaboración ciudadana

Por este motivo, ha vuelto a agradecer el trabajo de los 100.000 agentes que han velado por la seguridad en España durante estas Navidades, remitiéndose a los especialistas para decidir si el refuerzo policial y las medidas como colocar bolardos o limitar la circulación de camiones en las grandes ciudades se mantendrán pasadas estas fiestas.

Zoido ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana a través de plataformas como Stop Radicalismos y su relación con la detención de 177 yihadistas en España desde que se decretó el nivel 4 de alerta en junio de 2015. En este sentido, ha señalado que los retornados no suponen el "principal problema" porque "de forma muy discreta se sabe dónde andan, qué dicen y qué hacen aquellos que vuelven" de zonas de conflicto.