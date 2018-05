Zorita acusa a Cerdá de hacer la vista gorda con el vertido de nitratos José Salvador Fuentes Zorita, ayer, acompañado del letrado Antonio Félix del Saz. / Edu Botella / AGM El expresidente socialista de la CHS declara que la Comunidad y el Consistorio de Cartagena «dinamitaron» en 2008 una comisión para buscar soluciones al Mar Menor RICARDO FERNÁNDEZ Viernes, 4 mayo 2018, 04:23

Bien podrían calificarse de descargas de armas ligeras los reproches y acusaciones vertidas hasta el momento por algunos de los imputados en las diligencias por la contaminación del Mar Menor, que en sus declaraciones habían venido señalando a otros investigados y organismos públicos distintos de aquellos en los que ellos mismos prestaban sus servicios. Pero, ayer, el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el socialista José Salvador Fuentes Zorita, echó mano de la artillería pesada.

En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, Fuentes Zorita arremetió con insólita dureza contra Antonio Cerdá, quien fue consejero de Agricultura y Agua en los gobiernos de Ramón Valcárcel, y llegó a acusarle de haber negado la evidencia de los vertidos de nitratos y sulfatos a la laguna.

A preguntas de la magistrada sobre los controles que la CHS efectuaba sobre la calidad de las aguas de los acuíferos Cuaternario y Plioceno, que están comunicados con el Mar Menor, Fuentes Zorita manifestó que los resultados eran de conocimiento público y que se presentaban a la Junta de Gobierno de la CHS. «El vicepresidente primero de esa junta era Antonio Cerdá», manifestó, para añadir seguidamente que «lo que pasa es que los datos que se suministraban no eran del agrado (de los representantes) de la Comunidad Autónoma».

«Si no se hubieran cerrado salmueroductos y sellado desaladoras no estaríamos como estamos ahora»

El expresidente del organismo de cuenca, que estuvo asistido del letrado Antonio Félix del Saz, aseguró que toda la responsabilidad sobre los vertidos era exclusiva de la Administración regional. «Pero ya el 30 de septiembre de 2010 el consejero Cerdá dijo que 'el Mar Menor está mejor que nunca y no vamos a reducir regadíos'». Con ello, Fuentes Zorita hacía referencia a una entrevista publicada por 'La Verdad', en la que el entonces consejero de Valcárcel criticaba «el poco rigor científico de los datos que maneja la CHS sobre el Campo de Cartagena y el Mar Menor», negando así que se vertieran entre 2.500 y 3.000 toneladas anuales de nitratos y sulfatos a la laguna.

Estos alarmantes datos, insistió Fuentes Zorita, procedían de los informes de la CHS y se proporcionaban a los miembros de la Junta de Gobierno, entre los que se hallaba el propio Cerdá.

En la misma línea, el socialista aseguró que desde la CHS «nunca hubo desidia y actuó siempre en defensa del Mar Menor». Una postura opuesta a la mantenida por la Comunidad, siempre según su versión, «ya que en 2004 se negó a firmar el proyecto CAMP para la gestión integrada del Mar Menor, de tal manera que el Gobierno de España derivó ese proyecto hacia la provincia de Almería».

Por lo que se refiere a la denominada Comisión del Mar Menor, que la CHS habría impulsado para tratar de coordinar a todas las administraciones públicas a la hora de buscar acciones en favor de la laguna, «fue dinamitada en febrero de 2008 porque se salieron de ella el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad». Con ese comportamiento, dijo, «abortaron la posibilidad de desarrollar una actividad coordinada de todas las administraciones en defensa del Mar Menor».

«Pregunten a Aldeguer»

Sobre su responsabilidad concreta en la degradación de la laguna, Zorita negó cualquier culpa. Manifestó desconocer que la CHS hubiera recibido de Coag un listado sobre todas las desaladoras ilegales instaladas en el Campo de Cartagena, para pedir un plan de legalización, y llegó a asegurar expresamente que tuviera cualquier conocimiento de la existencia de tales instalaciones. «Si hubiéramos tenido ese listado se habrían sancionado», señaló. También se encogió de hombros cuando el fiscal le preguntó por una información de 'La Verdad', de abril de 2008, en la que se aseguraba que había 900 desaladoras trabajando a toda máquina para paliar la sequía en esa zona, citando como fuente a quien era comisario de Aguas, Manuel Aldeguer. «Pues que le pregunten entonces al señor Aldeguer», afirmó.

Zorita acabó quejándose de que se haya imputado a los antiguos gestores y no a los más recientes. «Los actuales presidentes son los que tendrían que explicar por qué, a pesar de las medidas que han adoptado, la situación es peor ahora». Y llegó a manifestar que «si no se hubieran cerrado salmueroductos y sellado desaladoras, el problema no habría llegado a lo de ahora».