Los Presupuestos de 2018 prevén un nuevo edificio polivalente en la avenida de Córdoba ÁNGEL ALONSO YECLA Lunes, 30 abril 2018, 09:02

El Pleno dio el visto bueno al Presupuesto municipal de 2018 con los votos a favor de los diez concejales del PP y la abstención de Ciudadanos y los dos ediles no adscritos. Tanto PSOE como Izquierda Unida se posicionaron en contra. Los tres concejales de IU y los dos no adscritos no presentaron ideas o proyectos alternativos a los que el equipo de gobierno había diseñado.

El Presupuesto asciende a 27,6 millones de euros, unos 100.000 euros más que el año pasado. Destinan 1,7 millones a inversiones, como la construcción de un edificio polivalente en la avenida de Córdoba, el arreglo del pabellón Chumilla y la reforma del inmueble de Cazadores.