El Pleno pide que se incluya al municipio en el Trasvase del Júcar-Vinalopó a la Región

Pérez de los Cobos será nombrado Hijo Adoptivo

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, será nombrado Hijo Adoptivo de Yecla después del visto bueno del Pleno. PP, Ciudadanos y los dos concejales no adscritos votaron a favor de la propuesta del equipo de gobierno, cuyo portavoz, Juan Miguel Zornoza, dijo que los grupos de la izquierda «no votaron a favor porque no piensa como ellos». Los ediles de Izquierda Unida y PSOE votaron en contra. La portavoz de IU, Carmen Soriano aseguró que «el hecho de haber tenido un cargo de responsabilidad institucional no es suficiente para ser Hijo Adoptivo » y para la portavoz socialista, Asun Molina, este tipo de decisiones tienen que venir de la mano de un consenso previo. Cs votó a favor de la designación con lo que el PP pudo sacar adelante el asunto ya que se necesitaban 14 de los 21 votos de los ediles.