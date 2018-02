La edil que acabó en comisaría dimite tras las presiones de su partido y de la oposición Inmaculada García y Marcos Ortuño. / A. A. y V. V./ AGM El alcalde reconoce que «es doloroso tener que tomar estas decisiones», pero añade que «ser un servidor público conlleva una ejemplaridad» ÁNGEL ALONSO YECLA Martes, 13 febrero 2018, 03:24

Cuatro días después de pedir disculpas, la concejal de Turismo ha asumido responsabilidades políticas. Inmaculada García renuncia a su acta como consecuencia de las presiones internas y externas tras el incidente ocurrido a las puertas de una discoteca que terminó con su traslado a comisaría para identificarla. Han sido días bastante complicados para la edil tras la información publicada por 'La Verdad', que han desembocado en una decisión tomada en el despacho de alcaldía ayer a primera hora.

Durante el fin de semana han sido muchas las voces dentro del PP que pedían que se adoptara alguna responsabilidad política. Sin embargo, el alcalde quería «enfriar la toma de una decisión sobre el tema» y adoptar medidas con más calma. Así, la implicada entendió lo inviable que podría ser asumir lo ocurrido y seguir con su labor al frente de las concejalías de Turismo, Empleo y Formación.

El alcalde, Marcos Ortuño, fue el encargado de dar a conocer ayer la noticia. «Es doloroso tener que tomar este tipo de decisiones, pero creo que ella ha acertado. Ser un servidor público conlleva una ejemplaridad en el comportamiento, una disciplina y una entrega que no es fácil de llevar en algunos momentos» , aseguró.

Ciudadanos y PSOE negociaban llevar una moción de reprobación al próximo Pleno

Además, el regidor explicó que había invitado a la edil a hacer pública su decisión, pero al final decidió que fuera él quien lo anunciara. «La situación es muy dura. Sé que no hablo de un cargo sino de una persona que tiene familia y amigos a los que afecta mucho esta circunstancia», dijo.

Por último Ortuño declaró que «reconozco su valentía en la toma de esta decisión y quiero agradecer a Inmaculada el trabajo realizado en el Ayuntamiento durante estos dos últimos años dentro del área de turismo y empleo. Solo espero que una vez que ha cerrado esta etapa, pueda retomar su vida arropada por sus amigos y familiares».

Ciudadanos (Cs) y PSOE aplaudieron la decisión. El portavoz de la formación naranja, Antonio Puche, indicó que «era un desenlace lógico. El día que pidió disculpas debió poner su renuncia en la mesa del alcalde». Para Puche esta historia ha dañado al municipio porque los representantes públicos debemos tener «un comportamiento digno», sin entrar a juzgar la vida personal.

Desde el Grupo Municipal Socialista aseguran que no se esperaban esta decisión. Su portavoz, Asun Molina, cree que después de la petición de su formación junto a Cs de llevar al Pleno el asunto, las decisiones se han precipitado. «Queríamos conocer sus explicaciones», expresó. Para la edil del PSOE es «un acto de responsabilidad» el que ha tomado la concejal. Ambas formaciones negociaban plantear una moción de reprobación.

Defensa de IU

La mayor defensa de la ya exedil no ha llegado desde sus filas. La posterior comparecencia de la portavoz municipal de Izquierda Unida (IU), Carmen Soriano, ha sorprendido a más de uno. Y es que dijo sobre lo acontecido con la hasta ahora responsable de Turismo que «no hubo delito, no hay un atestado. Hay declaraciones de testigos que no han declarado delante de un juez». Y añadió que «dio su versión que también hay que tener en cuenta en aras a su defensa». Aunque en realidad no se conoce esa versión, pese a las preguntas de los medios.

Además, restó importancia a la versión del portero y de los testigos. «Parece ser que hay un portero de discoteca que hizo unas declaraciones. No es autoridad pública. No tiene presunción de certeza», aseguró la portavoz de IU. También dijo que «en el ámbito de la moral no me voy a meter. Yo no la iba a reprobar».

Para Soriano, la decisión de dimitir por los incidentes «entra en la esfera particular de la concejal. Los intereses del Ayuntamiento no se han visto perjudicados ni contravenidos por nada de lo ocurrido allí». En su opinión, «lo grave no es lo que ocurrió esa noche» cuando los agentes de la Policía tuvieron que trasladar a la edil a la comisaría para que se identificara. Para la portavoz de IU, lo peor es la «débil política de empleo que se ha realizado en el Ayuntamiento. Porque no han salido adelante los planes de empleo».