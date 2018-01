El Consistorio desconoce el número de canteras que permanecen en activo Paraje de la cantera de mármol Marta, con maquinaria, en el término municipal yeclano. / LV Una investigación municipal sobre el consumo de agua detecta que al menos tres explotaciones carecen de licencia ÁNGEL ALONSO YECLA Sábado, 27 enero 2018, 00:49

Tres canteras situadas en el término municipal de Yecla carecen de la necesaria y obligatoria licencia de actividad que otorga el Ayuntamiento, según han confirmado desde el equipo de gobierno a 'La Verdad'. El hilo de esta madeja empezó a soltarse por una denuncia del Grupo Socialista debido al consumo de agua de estas explotaciones.

A raíz de la documentación solicitada por el PSOE al gobierno municipal del PP, los técnicos del Ayuntamiento empezaron a abrir las carpetas con los expedientes, comenzando por la cantera Marta, en la sierra de la Magdalena, explotada por la empresa Faber, del grupo Levantina. «El pasado mes de marzo confirmamos que la cantera no tenía licencia de actividad municipal», reconoce el portavoz adjunto del gobierno municipal, Jesús Verdú.

Pero esa irregularidad hizo que las carpetas que había en el Ayuntamiento con los expedientes de las canteras fueran desempolvadas del archivo para comprobar si había más irregularidades. Y sí parece que hay más. De hecho, al menos son «tres canteras las que no tienen esta licencia de actividad», confirma Verdú, quien también apunta que «se están revisando todos los documentos, un trabajo que no se había hecho en años en el Consistorio». Ese trabajo puede dar con más anomalías, algo que no se descarta. La situación obliga a hacer un trabajo de investigación para determinar cuántas canteras hay y cuántas están en activo porque en el Ayuntamiento no lo tienen claro.

El Ayuntamiento traslada la situación de ilegalidad a la Dirección General de Minas

La situación de ilegalidad se ha trasladado a la Dirección General de Minas de la Región, donde decidirán qué sanción se aplica a estas empresas. La decisión puede ser una multa económica e incluso puede llevar al cierre de la explotación en los casos más graves.

«Nosotros ya hemos abierto expedientes sancionadores y la Junta de Gobierno ha establecido una multa de 29.000 euros a la empresa que explota la cantera Marta». Se trata de una cantidad «media», ya que el Consistorio podría haber aplicado la sanción máxima de 60.000 euros para una empresa que lleva desde 2012 sin la licencia de actividad industrial.

Los casos de presuntas irregularidades de las canteras se han conocido a raíz de la petición de la portavoz socialista, Asun Molina, quien comenzó el trabajo de indagación de la situación de la cantera por otro asunto: el consumo de agua potable de estas instalaciones.

Esta actividad industrial tiene que tener definida cómo y de dónde se abastece del agua, ya que las cantidades que necesita de este elemento son muy cuantiosas para el corte de piedra y para evitar el polvo y la contaminación del aire.

Esa denuncia del PSOE y la investigación abierta por el propio gobierno municipal han provocado que el Ayuntamiento decida paralizar cualquier suministro de agua potable a las explotaciones hasta que no se aclare de dónde se abastecen.

Piden explicaciones

Según Jesús Verdú, «hay una empresa privada que les abastece de agua regularmente. Es una firma que coge y utiliza el sistema de agua potable de la ciudad para, en principio, el aseo de los trabajadores de la cantera. No debería destinarse a la actividad industrial. Eso es lo que se está investigando. Se han dado diez días a la empresa de transporte del agua, a la empresa concesionaria del servicio de agua potable (Aqualia) y a las propias canteras para que den explicaciones de qué cantidad de agua llevan. Y la cantera, de dónde saca el agua para la actividad industrial».

Una vez que el Ayuntamiento tenga los datos, actuará de una u otra manera. «Las empresas han topado con un hueso porque vamos hacer lo que podamos según las competencias que tenemos. el resto de sanciones las debe aplicar Medio Ambiente y Minas que tiene las competencias», explicó el portavoz Jesús Verdú.

'La Verdad' se ha puesto en contacto con los responsables de Faber para conocer la opinión de la empresa, pero no se han querido pronunciar hasta el momento.