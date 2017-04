Detienen a un conductor al que no se pudo poner el alcoholímetro por su borrachera

No pudo ni soplar en el alcoholímetro. A las 9 de la mañana del pasado sábado, una patrulla de la Policía Local de Yecla localizó un turismo que realizaba maniobras extrañas en la calle La Rambla. La sorpresa se la llevaron los agentes cuando pararon el vehículo. El conductor no podía disimular su estado de embriaguez. Los agentes intentaron que realizara la prueba de alcoholemia. Sin embargo, «fue imposible», relatan en el parte policial. No hubo manera de que por sí mismo soplara en el aparato para determinar el grado de alcohol.

El conductor fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial. En la jefatura, los agentes consiguieron hacerle la prueba de detección de drogas. Aquí sí hubo suerte y los agentes descubrieron que el sujeto, además de alcohol, también había consumido una sustancia estupefaciente, según explican en el parte. El conductor, vecino de Yecla, de nacionalidad española y 53 años, ha pasado a disposición judicial.