Alarma por un incendio en una vivienda de la calle Lepanto

Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para sofocar las llamas del incendio originado la noche del domingo en una vivienda de dos plantas situada en la calle Lepanto de Yecla. Sobre las 20.30 horas los vecinos alertaban a los servicios de emergencia del comienzo del incendio que tenía una gran virulencia. Las llamas atravesaron la puerta y las ventanas ante el asombro de los vecinos de las casas colindantes y los transeúntes que pasaban.

En el momento que se originó no había nadie en el interior de la casa de dos plantas. Allí viven una mujer y sus dos hijos. Los servicios de emergencias pasaron momentos de apuro ya que no se localizaba a una de las hijas, de 22 años. Eso aceleró el trabajo de los bomberos a la hora de entrar en el interior para poder descartar que se encontraba allí. Afortunadamente, en el registro no se encontró a nadie y minutos después la Policía Local logró dar con el paradero de la joven. Lo que sí se encontraron los bomberos fue la planta inferior completamente destrozada por las llamas y la superior, sin grandes daños. Aunque se tuvieron que emplear durante una hora para dar por sofocado el fuego.