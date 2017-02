Un incendio arrasa parte de una vivienda en Yecla

Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para sofocar las llamas del incendio originado este sábado por la noche en una vivienda de dos plantas situada en la calle Lepanto de Yecla.

Sobre las 20.30 horas los vecinos alertaban a los servicios de emergencia del comienzo del incendio, que tenía una gran virulencia. Las llamas atravesaron la puerta y las ventanas ante el asombro de las personas que habitan en las casas colindantes y los transeúntes que pasaban por el lugar.

Afortunadamente, en el momento que se originó el incendio no había nadie en el interior de la casa de dos plantas. Allí viven una mujer y sus dos hijos. Los servicios de emergencias pasaron momentos de apuro, ya que no se localizaba a una de las hijas, de 22 años de edad. Eso aceleró el trabajo de los bomberos a la hora de entrar lo antes posible en el interior de la vivienda para poder descartar que se encontraba allí. Afortunadamente, en el registro rápido de la casa no se encontró a nadie y minutos después la Policía Local consiguió dar con la joven.

Lo que sí se encontraron los bomberos en el interior de la casa fue la planta inferior completamente destrozada por las llamas y la planta superior sin grandes daños.

La primera hipótesis es que el incendio se pudo originar en la sala de estar de la vivienda, donde los destrozos del fuego eran mayores por la alta temperatura que alcanzaron las llamas.

Más de una hora necesitaron los bomberos para dar por sofocado el incendio, que provocó el desalojo de los vecinos de las viviendas colindantes ante el temor de que el incendio se propagara. Ninguno de ellos sufrió daños personales y ahora toca investigar el origen de un incendio que ha calcinado buena parte de la vivienda, situada en el número 20 de la calle Lepanto de Yecla.