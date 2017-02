La UNED deja de atender las tutorías por los impagos del Ayuntamiento

En los últimos años, la extensión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Yecla está en el punto de mira por su sostenibilidad económica. Una entidad que arrastra una deuda de 63.814 euros generada por el Ayuntamiento, que no tiene claro si debe o no pagar las tutorías presenciales de parte de la formación que oferta en el municipio. Unas pérdidas desde 2015 que provocaron que los alumnos de Derecho, Psicología, Administración y Dirección de Empresas y Educación Social/Pedagogía se quedasen ayer sin poder resolver las dudas con los profesores.

La directora de la UNED de Cartagena, Mª Luisa Martínez, ha remitido una carta a los alumnos afectados explicando que «el motivo no es otro que la falta de pago, por parte del Ayuntamiento, de los gastos que genera la extensión», incluidos las retribuciones a los profesores que dan esas clases. Además, avisa de que hasta que el Consistorio no garantice hacer frente a todos los gastos, «tal y como se comprometió en la creación de la extensión», o resuelva de manera favorable el recurso interpuesto, «no se restablecerá la normalidad». Mientras, el equipo de gobierno yeclano insiste en que «la continuidad de la UNED está garantizada», pero no tiene asumido que deban pagar lo que se les reclama. «Hemos pedido una aclaración al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas porque no tenemos claro si podemos pagar este servicio sin incumplir la Ley de Sostenibilidad».

Según el Ejecutivo local, podrían incurrir en un delito por pagar un servicio que no es de su competencia. «Nuestras intenciones pueden ser muy buenas, pero cumplir la ley es innegociable para todos, y nosotros somos un ciudadano más, somos servidores públicos que nos dedicamos a resolver problemas, pero siempre desde la legalidad», asegura la edil de Educación, Remedios Lajara. Y esa legalidad a la que hace referencia bloquea una situación que «no se da en el resto de municipios» que también tienen las tutorías de la UNED, según confirmó María Luisa Martínez.

El Gobierno local aduce motivos legales acerca de si les corresponde asumir esos gastos

Esa misma posición la defiende C's, que ha dado a conocer dos informes de la Administración estatal en relación a pagos y competencias. En uno de ellos, de julio de 2016, Hacienda notifica que las entidades locales que pueden acordar ejercer la competencia sobre la cooperación con la UNED, deben tramitar los informes de inexistencia de duplicidad y de sostenibilidad financiera previo a la aprobación de los nuevos convenios, «consensuando finalmente la inexistencia de duplicidad administrativa con el Ministerio de Educación».

Desde las filas socialistas aseguran que este problema ya era conocido en 2015 «pero la dejadez ha hecho que el Gobierno municipal no haya pedido explicaciones a Hacienda hasta ahora». Así, exige una solución «urgente» al alcalde, mientras los alumnos se tendrán que conformar con las tutorías a través de internet.