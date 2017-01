El nuevo plan de ordenación sale adelante después de dos décadas

Con los votos a favor de PP, Ciudadanos y de los dos concejales no adscritos, y la abstención de Izquierda Unida-Verdes y el PSOE, el Ayuntamiento ha dado un paso clave en la consecución de un nuevo ordenamiento urbano que estaba pendiente desde hace 19 años, cuando se encargó a una primera empresa la redacción de un plan que ha sido desde entonces un camino de obstáculos.

El gobierno municipal del PP defiende que el nuevo PGOUR apuesta por una ciudad compacta, sin la autorización de macrourbanizaciones o campos de golf de los que se habló a principios del actual siglo. Marca la zona Este del municipio, próxima a la carretera de Villena, como el lugar principal de expansión industrial, mientras la zona Sur del casco urbano crecerá principalmente en suelo edificable. El proyecto contempla más de 7 millones de metros cuadrados de suelo industrial y otros más de 3 millones de metros cuadrados destinados a suelo residencial.

Este Plan General de Ordenación Urbana está redactado para adaptar el plan actual a la normativa urbanística vigente, y con la certidumbre de que resolverá los problemas que en la actualidad existen dentro del campo del urbanismo en Yecla. Se permitirá la construcción de viviendas en los campos que estén de acuerdo a la legislación regional y se dará una moratoria de un año a aquellos chalés que tengan los permisos de construcción pero no hayan empezado aún, «aunque hay que ver caso a caso», matizó el alcalde, Marcos Ortuño, al finalizar el Pleno.

PP y C's votaron a favor y PSOE e IU se abstuvieron; la oposición cree que «rompe el modelo de ciudad compacta»



El alcalde subraya que da solución a los actuales problemas urbanísticos

A partir de ahora, se abre un periodo de participación ciudadana de dos meses. En este tiempo, los vecinos van a poder presentar las alegaciones que consideren oportunas al dibujo que ha realizado el equipo redactor.

Ortuño adelanta que quieren ser flexibles con esas alegaciones que presenten los vecinos afectados directamente por el nuevo PGOUR. «Vamos a dar toda la difusión que sea necesaria a este proyecto para que todos los yeclanos que quieran lo puedan conocer, y para que esto sea un ejemplo de transparencia de la Administración pública», asegura.

División de opiniones

El equipo de gobierno del PP ha sacado adelante el avance del PGOUR con el respaldo de parte de la oposición, pero no ha conseguido la unanimidad que desde un principio se pretendía con un tema tan sensible para los intereses económicos de los vecinos como es este.

El grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes ha sido el más crítico con la propuesta que se ha llevado al Pleno. Su portavoz, Carmen Soriano, asegura que el modelo de ciudad presentado «rompe el de ciudad compacta» porque incluye zonas residenciales, como «en el paraje de Palao y de Rasillo».

Además, critica que no se resuelve el uso del agua y advierte de que se diseña una ciudad que no se puede mantener en el tiempo. «Es un proyecto obsoleto porque parte de unos parámetros que no son los reales en la actualidad, como que crecemos en población y en riqueza. Eso ya no es la realidad de la Yecla de 2017».

Además, Izquierda Unida considera que el nuevo plan no aborda el problema de la telefonía, ni dota la ciudad de suelo social y «muchas de las propuestas están en zonas inundables, pero habrá que invertir dinero público para acometer infraestructuras».

Los dos concejales del PSOE también se abstuvieron, mientras que Ciudadanos calificó de lógico este plan. «Esperamos que en estos dos meses los vecinos lo conozcan de primera mano», subrayó la formación naranja. Los concejales no adscritos votaron a favor, «pero lo más importante empieza ahora, debe ser un proyecto colectivo», advirtieron.