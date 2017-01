«Con un médico distinto cada día no habrá continuidad»

«Los pacientes de Yecla se van a encontrar cada día con un especialista distinto, no va a haber continuidad asistencial», denuncia Raquel Redondo, vocal del Sindicato Médico (CEMS) en el Morales Meseguer y una de los otorrinos que tendrán que desplazarse al Virgen del Castillo a partir de ahora. «Al final, por allí vamos a pasar hasta 30 especialistas distintos, con lo que eso supone para los pacientes», insiste. «A mí toca ir ya esta semana, pero todavía no me han dicho cómo ir ni qué tengo que hacer», se queja. La vocal de CESM cree que ha habido «falta de planificación» y teme que la situación se alargue durante meses.