Del yacimiento a Wallapop

Una prohibición a medias sin premio para los descubridores

En la Región no está prohibido el uso de detectores en zonas que no estén protegidas. Esto significa que en cualquier otro lugar pueden usarse. Lo que no implica que los hallazgos pertenezcan a quienes los descubran. La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región, no ofrece lugar a dudas en su artículo 58. En él se advierte de que quien descubra objetos y restos materiales y vestigios o restos fosilizados que posean los valores propios del patrimonio cultural [...] deberán comunicar el hallazgo y entregar los objetos y restos hallados a la dirección general [...] en el plazo de cuarenta y ocho horas». Dos días máximo. Y cuidado. La norma establece como falta muy grave «la destrucción total o parcial o cualquier intervención sobre bienes muebles de interés cultural sin autorización». El castigo no es moco de pavo. Como establece en su artículo 76, están previstas multas «desde 200.001 hasta 1.000.000 de euros» para los responsables de estos atropellos.