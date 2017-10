Volver al trabajo después del cáncer Josefa Sánchez, Beatriz Noguera, Joaquina Romero y Sofía Muñoz / Martínez Bueso Mujeres afectadas por tumores de mama denuncian que están «abocadas a la precariedad». Las pacientes piden una reincorporación paulatina a sus antiguos puestos laborales después del tratamiento MARTA SEMITIEL Murcia Jueves, 19 octubre 2017, 03:49

En el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, la precariedad y la injusticia tienen rostro de mujer a la que se le ha caído el pelo, de mujer fatigada por los fármacos, con dolores articulares constantes, de mujer sin pecho o con alguna reconstrucción mamaria. «A los ocho días de empezar con la quimioterapia me llegó un burofax de la empresa para comunicarme mi despido. A la semana, me vaciaron la oficina y me vi en la calle, todo por una enfermedad que yo no había pedido», relata Josefa Sánchez, agente financiera autónoma a la que el cáncer ha dejado sin trabajo y «casi sin perspectivas de futuro en el mundo laboral».

Hace justo un año que a Josefa le diagnosticaron cáncer de mama. «Me operaron un jueves y al lunes siguiente yo estaba trabajando. Y así estuve hasta que el médico me obligó a cogerme la baja, porque empezaba con la quimio», recuerda. Ahora, esta lorquina hace cada día cien kilómetros en coche para ir a su tratamiento de quimioterapia y otros cien para volver a casa. «Después de aquel burofax, qué iba a reclamar, a quién me iba a quejar, si estoy hecha un trapo y destrozada por el mal trato que he recibido de mi empresa», pregunta sin esperar una respuesta. Sus compañeras asienten con la mirada baja en la sala de la Asociación Española Contra el Cáncer donde relatan a 'La Verdad' su calvario laboral y personal.

Hace once años que Joaquina Romero venció al cáncer. En el momento del diagnóstico, trabajaba en la cafetería de una gran empresa de la Región. «Estuve diez meses de baja y me reincorporé al trabajo, pero había tareas que yo no podía hacer, porque era incapaz de levantar peso o me fatigaba», relata. Su mala experiencia, sin embargo, llegó siete años después de su reincorporación al trabajo. «La empresa concesionaria que se encargaba de la cafetería cambió, y me despidieron. Yo no puedo asegurar que fuera a causa de la enfermedad, pero dio la casualidad que solo echaron a una compañera a la que habían operado dos veces de cáncer y a mí. Al resto del equipo lo mantuvieron», cuenta.

Durante dos años, Joaquina cobró la prestación por desempleo que le correspondía, «pero se me acabó y ya no tengo derecho a nada. Con 62 que tengo ahora, dónde voy», reitera. A pesar de que sus revisiones son favorables, la alhameña asegura que las mujeres como ella están «señaladas por la enfermedad, porque al saber que has tenido cáncer, las empresas tienen prejuicios a la hora de contratarte. Creen que en cualquier momento puedes volver a tenerlo y eso son problemas. Estamos abocadas a la precariedad», incide.

Sofía Muñoz y Beatriz Noguera reiteran el testimonio de Joaquina. Ellas son las caras más jóvenes del grupo y quizá también las más vulnerables a la hora de volver al mundo laboral. «Yo trabajaba de temporera en una fábrica de cítricos. Me diagnosticaron el cáncer en agosto del año pasado, un mes después de finalizar el último contrato, así que no tenía derecho a cogerme la baja. Estoy cobrando 426 euros de paro, con los que hago frente al alquiler de mi casa, en la que vivo sola con mi hija pequeña. No tengo estudios, así que no sé dónde voy a trabajar», cuenta Sofía.

«El problema al que nos enfrentamos ahora no es el mismo al que nos enfrentábamos hace 10 años», considera Araceli López Guillén, médico inspector. «Antes, la preocupación era salvar vidas. Ahora que el pronóstico ha mejorado tanto, nos preocupa cómo sobreviven y cómo hacer que vuelvan a la vida que tenían antes de pasar por el cáncer, pero el problema está en que el mercado laboral, con la crisis, no es capaz de reubicar a estas mujeres, y menos cuando tienen más de 50 años», asegura. Por su consulta han pasado decenas de casos como el de Josefa, Joaquina, Sofía y Beatriz. Ella es la encargada de elaborar los informes médicos necesarios para pedir una pensión por incapacidad. «Las mujeres que pasan por un cáncer tendrán secuelas durante mucho tiempo. El problema es que en algunos casos no existe evidencia científica que demuestre que esas secuelas incapaciten de forma permanente», explica.

La médico es muy consciente de la situación laboral que enfrentan las supervivientes de cáncer de mama; sin embargo, les traslada un mensaje de esperanza: «He visto muchos casos y puedo deciros que, al final, la mujer siempre sale a flote, solo por el hecho de ser mujer. Un paciente oncológico varón posiblemente será crónico toda su vida, pero la mujer, en general, tiene tantas ganas de restituir su vida que lo acaba consiguiendo, de una u otra forma», concluye.

Josefa trabajaba como agente financiero autónomo cuando le diagnosticaron cáncer de mama hace un año. Tras su despido, la lorquina asegura tener «dos cánceres: el que no he pedido y el que me ha provocado mi empresa. Del primero no sé si me curaré; de las heridas que me supone el mal trato que me ha dado el banco, no creo que pueda recuperarme nunca». A sus 59 años, Josefa cobra unos 650 euros de baja laboral. De ellos, 275 los destina a seguir pagando su cuota de autónomo. Josefa Sánchez, Agente financiero

Cuando a sus 33 años le diagnosticaron cáncer de mama, Beatriz trabajaba en una fábrica de conservas. Tras dos operaciones y una baja laboral de 18 meses, la empresa se negó a readmitirla. «Me fui a un abogado y recuperé mi puesto con la condición de pasar un informe médico favorable antes de incorporarme», cuenta. Meses después, tuvo que volver a pisar el quirófano. «Ahora cobro 109 euros de baja. Me he quedado sin ahorros y sin poder plantearme tener otro hijo», lamenta. Beatriz Noguera, Empleada en una conservera

Joaquina ganó la batalla al cáncer del mama y volvió a la cafetería en la que trabajaba, «pero los jefes me ponían mala cara cuando tenía que faltar por revisiones médicas», asegura. Ella sabe lo difícil que es la reincorporación laboral tras el cáncer, por eso pide a las empresas «que hagan incorporaciones paulatinas, porque ni física ni psicológicamente podemos volver a trabajar al 100%». A sus 62 años, no cobra paro ni pensión. «Hasta los 65 que me jubile, nada», sentencia. Joaquina Romero, Camarera