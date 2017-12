«Ser pastor no es como la gente cree, es muy duro» 02:34 El pastor Mario López, con una de sus ovejas. / LV Mario López, de 26 años, relata a 'La Verdad' cómo es la cría de ovejas y el pastoreo, una profesión que considera «en decadencia» MARTA SEMITIEL Murcia Lunes, 25 diciembre 2017, 11:08

Estar como un cencerro es un dicho popular que casi nada tiene que ver con los animales que los portan. Solo aquellos que se dedican a la ganadería saben que estos artilugios se colocan en los cuellos de los animales más obedientes, para que guíen al resto del rebaño cuando se este pierde o para que las ovejas más despistadas acudan, siguiendo el soniquete, a la llamada del pastor.

Detalles tan pequeños pero tan importantes como este “son los que la gente de ciudad no sabe, porque vivimos en un mundo en el que falta mucha cultura rural”, considera Mario López, vecino de Moratalla y ganadero. Tiene 26 años recién estrenados y no hay jornada que no acuda a trabajar.

Como casi todos los niños, Mario quería ser futbolista. El optimismo reluce en su mirada cuando aventura que “todavía podría serlo, si quisiera”, ríe. Sin embargo, reconoce con orgullo que su profesión actual es “vocacional por completo, porque el sacrificio es tan grande que, si no te gusta, es imposible que te dediques a esto”, asegura. Desde pequeño mamó el trabajo de su padre, también ganadero, y recuerda con cariño las veces que lo acompañaba al esquilo.

«Algunas no puedo venderlas»

La pasión que profesa a su trabajo se palpa en los ojos de Mario cuando habla de los días de 'paridera'. “Para mí es lo mejor de ser ganadero. Siempre tengo muchas ganas de que llegue la paridera, porque disfruto mucho cuando alguna oveja que me gusta tiene una cría. Es algo que me hace mucha ilusión”, confiesa.

–¿Un ganadero llega a encariñarse con sus ovejas?

–Sí, con algunas de ellas sí. A otras no las puedes ni ver, porque son muy ariscas... En casi todas las ventas bajan dos o tres corderos del camión, después de haberlos vendido. Porque en el último momento me arrepiento y justo a esos me da pena que se los lleven.

A pesar de tener un rebaño de 700 ovejas, Mario dice saber diferenciar unas de otras. “Eso sí, no les pongo nombre, porque si no esto sería una locura”, ríe. ¿Cómo logra saber cuál es cuál? “De tanto verlas”, contesta.

Mario pasa alrededor de seis o siete horas cada día con su rebaño en el monte. “Antes de eso, paso por la finca unas dos o tres horas a darles de comer a las que están paridas, porque esas no pueden salir”. Hace unos cinco años que el joven se metió por completo en la profesión de su padre, “y no me arrepiento, porque me gusta mucho. Aunque sí reconozco que esto no es como la gente cree. Es muy duro. La mayoría de personas piensa que ser pastor es pasarte las horas acostado en un ribazo, pero nada de eso”, atesora.

Una profesión «en decadencia»

Es difícil encontrar a un ganadero o a un pastor de la edad de Mario, quien asegura conocer solo a un compañero menor de treinta y cinco. “Es evidente que cada vez hay menos gente que se quiera dedicar a esto, es un trabajo en decadencia, porque además de ser muy esclavo, no es rentable”, declara el joven.

Sin relevo generacional, Mario considera la posibilidad de que la ganadería ovina se acabe extinguiendo, “de hecho, ya se está perdiendo, por lo menos en esta zona”, incide. Las ayudas a las nuevas incorporaciones a los sectores agrario y ganadero de la Comunidad, destinadas a menores de 35 años, han conseguido que en 2017 aparezcan 500 nuevas empresas en la Región.

De ellas, aproximadamente unas 60 lo han hecho en el sector ganadero, según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). De esas 60 empresas, el 80% correspondieron a organizaciones apícolas. Solo el 20% restante han sido casos de nuevas explotaciones del resto de ganaderías: ovino, caprino, porcino y vacuno.

Puede que Mario tenga razón y la suya sea una profesión en decadencia. Sin embargo, el sector ovino es el que más explotaciones tiene repartidas por toda la Región: de las 3.809 explotaciones ganaderas existentes, un total de 1.143 se dedican a la cría de cordero y a la producción de los alimentos relacionados con este. En ellas hay más de 485.000 ovejas.

«La nueva cocina se olvida del cordero»

La conciencia animalista que se extiende cada vez más entre la sociedad y el auge de las alimentaciones veganas hacen que Mario mire de forma incierta el futuro de su empresa. Ni el sacrificio de trabajar todos los días, ni la baja rentabilidad del producto. La mayor preocupación del joven es “la bajada del consumo de cordero que hemos notado en los últimos cinco años. Mientras que otras carnes han subido de precio, el cordero apenas logra mantenerse, y eso es señal de que la gente lo come menos”, asegura. El joven reconoce que no sabría cómo incentivar de nuevo el consumo de cordero, lo que sí tiene claro es que “la nueva cocina se ha olvidado de él”, apunta.

–¿A qué te dedicarías si tuvieras que cerrar la empresa y vender tus animales?

–No lo sé... La verdad es que no lo sé.

Vuelve la mirada hacia sus ovejas y se coge la cabeza con las manos. Y se queda un rato así, ensimismado, con las preocupaciones revoloteando a su alrededor como el ganado.