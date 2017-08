Viento de cola

La economía crece de manera sostenida en la Región. Ya son nueve trimestres consecutivos con subidas por encima del 3%. En este segundo tercio del año, según las estimaciones del Gobierno regional, el crecimiento fue del 3,2%. Pese al cierre a cal y canto del Trasvase, toda una pesada losa para el sector agroalimentario, la actividad económica ascendió por el empuje del sector servicios, lo que se ha traducido en una fuerte creación de empleo en lo que va de año, solo superada por Navarra y Asturias. Todavía la tasa de desempleo está encaramada en cotas muy elevadas (18,4%), pero en estos seis meses ha experimentado un descenso de dos puntos. De seguir esta tónica es posible que en poco tiempo se baje de la barrera de los 100.000 parados, lo que no sucedía desde hace ocho años. A ello ayuda el repunte de la actividad industrial, que no solo es atribuible a la mayor producción de Repsol en Cartagena. La industria química, plásticos y la de la madera muestran también un auge sensible. Incluso la construcción empieza a mostrar síntomas de recuperación, por un ligero incemento de la demanda y de la compraventa. A todo ello que hay sumar la reacción del consumo, con una leve incidencia positiva en el comercio minorista.

Aunque la recuperación no ha llegado a todos los bolsillos, ni mucho menos, el Gobierno regional encara este mes vacacional con positivas noticias en materia económica, el área donde exhibe mayor fortaleza y que actúa de contrapeso para sus puntos débiles. Los consejeros Juan Hernández y Andrés Carrillo pasan con nota este curso que acaba. Es obvio que el Ejecutivo no es un artífice directo de este crecimiento económico. Lo son los autónomos, las empresas y los trabajadores, en un contexto general favorable a las exportaciones y el turismo, aunque es de justicia reconocerle que está tomando medidas acertadas en materia de fiscalidad y simplificación administrativa que contribuyen a dinamizar la economía. El Plan Renace, activado para dar una segunda oportunidad a empresarios y emprendedores que naufragaron en la crisis, es otra iniciativa en la correcta dirección. Paralelamente, otro año más, la Comunidad incumplirá el objetivo de déficit, pero lo ha reducido en 366 millones en dos años recuperando progresivamente gasto social. Si logra un buen acuerdo en el nuevo modelo de financiación autonómica, y la economía sigue su curso ascendente, logrará el objetivo de estabilidad de las cuentas públicas en 2020, un aspecto fundamental para encarar el problema de la gigantesca deuda pública generada por tantos años de crisis.

El escenario actual en la Región está lejos de los parámetros deseables y, sin embargo, permite al Ejecutivo de López Miras encarar la elaboración de los Presupuestos de 2018 a la vuelta del verano con la posibilidad de afrontar retos ineludibles de futuro. En primer lugar, a mi juicio, comenzar a apostar decididamente por la investigación y la innovación en su modelo productivo para ganar en solidez y competitividad. Poner todos los huevos en el sector servicios, muy favorecido hoy por la coyuntura turística, y en el sector agroalimentario, con todas las incertidumbres que suscita el sombrío panorama del agua, sería demasiado temerario. De ninguna otra forma, además, podrá resolverse la elevada precariedad y temporalidad de nuestro mercado de trabajo, con salarios muy por debajo de lo deseable, e incentivar el consumo y el ahorro. La Región necesita un plan de choque en materia de innovación que debe extenderse al modelo educativo, luchando en primer lugar contra el abandono escolar, una lacra que colideramos en España. Con uno de cada cuatro jóvenes murcianos sin poder alcanzar un nivel mínimo de formación será complicado engancharse a las grandes transformaciones de la nueva economía, globalizada y digitalizada. Es un problema de futuro y de presente. De hecho, esos jóvenes que cuelgan anticipadamente los libros no encuentran encaje laboral ni siquiera en la actualidad, lo que acentúa el riesgo de encontrarnos con toda una generación perdida y de perpetuar la brecha de la desigualdad social.

Ese nuevo modelo productivo, además de apoyarse en la innovación, debería ser medioambientalmente sostenible. Es urgente que la administración regional adopte medidas para agilizar la desesperante tramitación de las inversiones industriales sin menoscabo de la protección del patrimonio natural. Y sería deseable que la Comunidad asumiera, como otras regiones españolas, las competencias en Costas. Pero antes, el Ejecutivo de Fernando López Miras debe ganarse un crédito en materia medioambiental del que no ha hecho gala el PP en las últimas décadas. Todo lo contrario. La recuperación del Mar Menor será la piedra de toque donde los populares se juegan toda su credibilidad futura. Si hacen las cosas bien en ese ámbito, podrán aspirar a un respaldo social y político del que ahora carecen, con razones bien fundadas, para gestionar las costas. En efecto, la economía progresa adecuadamente. El interrogante radica en si el Gobierno será capaz de aprovecharlo para lograr una Región de Murcia más competitiva y próspera para todos.