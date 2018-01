«¡Viene un tío gigante lleno de sangre!» Luis, alias 'El Luna' y 'El Cabezón', el pasado febrero, tras ser detenido por la Policía. / Pablo Sánchez / AGM El sumario del crimen perpetrado en un garaje de Cartagena en febrero de 2017 desvela que fueron el robo de medio kilo de cocaína y el temor a una venganza las razones que desencadenaron el tiroteo. Días antes, 'El Luna' había comprado a un yonqui la carabina con la que acribilló a un presunto narco y a su mujer; el primero murió y la mujer pasó semanas en coma RICARDO FERNÁNDEZ Domingo, 28 enero 2018, 08:49

«¡Joder, está 'toa' guapa!». El arma, admitió Luis, era una auténtica monería. La verdad es que ni siquiera parecía capaz de matar a alguien, con esas balitas de mierda que disparaba y que más parecían supositorios para hamters, si es que tal cosa ha llegado a existir. Hasta mira telescópica llevaba. Y dos cargadores para veinte proyectiles. Total, que le pareció que los 200 pavos que le pedía el yonqui eran un precio más que razonable. «¿Y cómo has dicho que se dispara este chisme?», interpeló al 'matao' antes de soltarle los billetes, cerrar el maletín de la carabina Walter G22, introducirlo en el maletero del Clío y salir zumbando de Los Mateos. Pensó en los buenos ratos que iba a echar pegándole truenos a las piedras en el monte. Quizás hasta podría llegar a volcar algún conejo. Además, y teniendo en cuenta los trapicheos que se traía, nunca estaba de más contar con algo capaz de escupir plomo. Por si 'aca'.

Las balas alcanzaron al menos a Juan David, que aún así se bajó del coche. Comenzó a pegarse con el autor de los disparos y buena parte del garaje quedó regado de sangre

«La que he liado. Se querían cargar a mi familia», repetía con el rifle apuntándole a la barbilla. Luego le dijo al policía: «Prométeme que si me entrego mi familia estará segura»

Medio kilo de farlopa... ...para buscarse la perdición

Luis C.C., más conocido como 'El Luna' y 'El Cabezón', pensaba sacar en torno a 1.200 euros limpios con el pase de medio kilo de farlopa. Un buen pico, que le iba a dar para financiarse unos cuantos tiros a las pituitarias y un buen manojo de porros. Con la pensión de 550 euros que le había quedado por sufrir apnea del sueño y los 700 que se sacaba su mujer malamente podía mantener sus vicios, porque de pagar la hipoteca ya ni hablamos. Un año y medio debía de llevar ya, mes arriba, mes abajo, acumulando letras impagadas.

Claro está, que uno hace los planes y el Diablo se los deshace. De manera que lo que menos imaginaba esa tarde del 18 de febrero de 2017, cuando en apariencia acudió a casa de Juan David y recogió un paquetón de perico, era que le iba a durar menos que un grillo en el terrario de un lagarto. En concreto, los dos minutos que, de camino a su casa por la carretera de Mandarache hacia Las Tejeras, tardó en ser abordado por un BMW en el que viajaban cuatro encapuchados. Los mendas le cambiaron la droga por un culatazo de pistola a la altura de la sien izquierda, del que le quedó un chichón como el huevo de una paloma y un susto tamaño 'XXL Size'.

Con todo, lo peor del injusto trueque no fueron ni el chichón ni el susto. El uno y el otro acabarían menguando y hasta desapareciendo. Lo que no iba a esfumarse era la deuda que había contraído con el traficante, pues este le había fiado los 19.000 euros que venía a costar la cocaína y que ahora, frustrado el negocio, no tenía forma humana de pagar. Empezó a rayarse la cabeza. Sudaba más que Falete en una sauna. Más que Paquirrín corriendo la maratón de las arenas. Unas veces la sesera le decía que Juan David había organizado el robo, cerrando así una jugada maestra: no solo recuperaba la droga, sino que encima le exigía el pago del alijo. Otras veces se preguntaba si no se la habrían quitado sus propios clientes, que eran quienes sabían que se disponía a aprovisionarse de perico.

«Tenemos que largarnos, pero... ...¿cómo se lo digo a ella?»

Lo único que no admitía discusión es que tenía un buen marrón sobre sus espaldas. Un marronaco descomunal. La madre de todos los jodidos marrones. Y es que, se decía, Juan David no iba a aceptar excusas, ni razones, ni llantos, ni súplicas, ni promesas. Solo iba a querer su pasta. Y la alternativa a no pagarle... mejor ni imaginársela. «Tenemos que largarnos de Cartagena», se convenció. «¿Pero cómo se lo digo a mi mujer?».

Llegó a su casa más agobiado y desorientado que una aspirante a Miss Universo improvisando una respuesta sobre la teoría de la complejidad de Kolmogórov. «Cariño, te invito a cenar», balbuceó mientras esbozaba una forzada sonrisa. De forma que dejaron a los niños con la abuela y se encaminaron hacia la Marisquería La Marina, donde se gastaron 135 euros en unos cuantos bichos con bigotes y un par de botellas de albariño. Pero no se le presentó la oportunidad, o no supo verla, de decirle a su santa que tenían que salir por patas. Luego se tomaron unos cubatas en la Cervecería Gas, pero tampoco encontro el momento.

'El Luna' no dejaba de echar viajes al baño y no porque padeciera de la próstata. De raya en raya calcula que se pulió esa madrugada los cinco gramos de coca que le quedaban de un trapicheo anterior. Que ya son gramos, y rayas, y viajes al lavabo. Como para abrir una senda sobre las losetas del garito.

A las nueve de la mañana acudió a recoger a los críos y los devolvió al hogar familiar. Seguía agobiado y cada vez más convencido de que el robo lo había organizado Juan David, pero, cierto o no, sabía que de nada le iba a servir su acto de fe. Irremisiblemente se acercaban las diez y media de la mañana, la hora a la que había quedado la tarde antes para hacerle entrega del dinero, y las perspectivas eran tan sombrías que recibir el impacto de un rayo, o ser degollado en plena calle por un pitbull enloquecido, casi se le presentaban como alternativas reconfortantes.

Sus malos presagios se vieron confirmados en el mismo momento en que se encontró con su proveedor en la puerta del domicilio de este. «Me han robado la droga y no tengo cómo pagarla», acertó a decir antes de que se desencadenara la tormenta de hostias. Acabaron a puñetazo limpio en un parque situado junto al supermercado Dia. «Lo que me estás contando es imposible; me la tienes que pagar», le habría conminado Juan David después de tatuarle los nudillos en labios, nariz y ceja derecha. «Nos vemos en veinte minutos», conminó a 'El Luna'. Este asintió con un «voy a ver cómo puedo arreglarlo».

Llegó a su casa, cogió las llaves del coche y se puso a dar vueltas por Cartagena. «Estaba muy nervioso; me encontraba entre la espada y la pared», explicó más tarde. «Me habían dejado claro que si no me cobraban a mí, lo harían con mi familia. Temía que cogieran a mi hijo pequeño».

Llamó a Juan David y le dijo que se tenían que ver en el garaje de su casa. Que allí guardaba 5.000 euros y que se los entregaría. Que le dejara dos o tres días más para conseguir el resto. «El no estaba de acuerdo. Me dijo que haría lo que tuviera que hacer. Que si tenía que llevarse al crío para que le pagara, lo haría».

Le puso los dos peines al rifle... ...y soltó la primera ráfaga

'El Luna' entró al aparcamiento subterráneo y se dirigió hacia el trastero que tenía alquilado a un vecino. Juan David y su mujer entraron en su Mazda, en el que llevaban a su hija de apenas un año. Mientras el presunto traficante estaba dándole la vuelta al vehículo, enfilándolo hacia la salida, Luis le metió los dos peines al rifle, se giró sobre sus piernas y accionó el gatillo. Lo mantuvo apretado y el arma soltó una ráfaga.

Las balas alcanzaron, al menos, a Juan David, que aún así descendió del coche. Empezaron a gritarse. Se golpearon por todo el garaje, que quedó regado de sangre. «Me quiero ir», afirmó el herido cuando notó que las fuerzas le abandonaban. 'El Luna', sin soltar el arma, le ayudó a subir al vehículo. Pensó que lo mejor era dejarlo marchar y, seguidamente, pegarse un tiro en la cabeza. Pero entonces, ya con el Mazda arrancado y con la primera metida, Juan David lo miró y le escupió una última advertencia. «Me dijo que me iba a mandar a los suyos».

La carabina volvió a estremecerse en las manos de Luis. Los pequeños proyectiles repiquetearon en el parabrisas y atravesaron carne y rompieron huesos. El Mazda arrancó sin control y fue a estrellarse contra uno de los pilares de la puerta del garaje. El conductor todavía trató de salir del coche. «Volví a dispararle; supongo que en ese momento fue cuando le di en la cabeza. En ese instante no sabía cómo estaba la mujer, si estaba herida o no. Iba con la vista nublada y muy alterado. Solo pensaba en la que había liado».

Arrastró el cuerpo de Juan David y lo dejó sentado en el asiento trasero, junto a la niña. Se puso al volante del Mazda y se dispuso a darse a la fuga. «En ese momento escuché a la niña llorar y entendí que no podía marcharme con la niña allí».

Vio que un vecino entraba en el garaje. «Llama a la Policía», le pidió.

«¡Corre, corre, que viene... ...un gigante lleno de sangre!»

Ignacio, vecino de uno de los bloques de la calle Europa, estaba en el Bar Sport Mani cuando comenzó a escuchar unos ruidos muy fuertes, y muy extraños, a través de unos respiraderos del garaje. Salió a la calle, miró hacia la entrada del aparcamiento y le pareció adivinar que un coche se había estrellado contra la puerta. Oía claramente el llanto desgarrado de un bebé.

Cuando se dirigía hacia la entrada del bloque de viviendas se encontró con su vecino José y se dispusieron a echar un vistazo al sótano. Bajaron por una puerta que parte de una calle peatonal y, nada más abrir la del garaje y asomarse, José lanzó un grito y le conminó a dar media vuelta y a salir por patas. «¡Corre, corre', que viene un tío gigante lleno de sangre!».

Con ser alto y muy recio, tampoco es que 'El Lunas' fuera exactamente un gigante. Pero sin duda era cierto que en aquellos momentos, bañado en sangre y con la mirada enloquecida, debía de dar mucho miedo.

«Prométeme que si me entrego... ...mi familia estará segura»

El inspector número 91.468 estaba anticipando la comida de la que se disponía a disfrutar cuando recibió la llamada de un compañero. «Disculpe que le moleste, inspector. Pero se ha producido un tiroteo en José María Lapuerta y el sospechoso se ha atrincherado y dice que solo hablará con usted. Es un tal 'Luis el Cabezón' y dice que lo conoce de cuando iban juntos al colegio».

Y sí, era cierto, allí estaba Luisito, o lo que fuera en lo que se había convertido, apuntándose con un rifle por debajo de la barbilla. «La que he liado. Se querían cargar a mi familia. He hecho el paria. Lo mejor es que yo muera», repetía sin cesar, en un mantra infinito, mientras amagaba con accionar de nuevo el rifle y dejarse el cerebro como si padeciera el mal de las vacas locas.

En tales circunstancias, el policía echó mano de toda su experiencia y su sapiencia y comenzó a hablarle de la infancia que un día compartieron. De los juegos y bromas de antaño. De aquel profesor Fulano que era un mal bicho, y del día aquel que pillaron a Mengano con una chuleta. Las palabras parecían ejercer un efecto sendante sobre 'El Luna', que comenzó a dar detalles sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho. «Unos encapuchados me robaron medio kilo de cocaína y ahora no paraban de amenazarme con que tenía que pagar la droga, porque si no le iba a pasar algo a mi familia».

Después el policía le dio un poco de agua y un cigarro y supo que lo peor había pasado. «Prométeme que si me entrego mi familia va a estar segura». El agente asintió. 'El Luna' dejó el arma en una repisa y se entregó.

La inspección ocular permitió recoger hasta quince vainas de proyectiles, que hablaban por sí solas de lo que se había vivido en el garaje. Juan David llevaba dos tiros en la cabeza, otro en la mano derecha, otro en el bíceps izquierdo, dos más en la mano y la muñeca izquierdas y un orificio en el pecho. Su esposa yacía inconsciente con una bala alojada en el cráneo, pero contra todo pronóstico se recuperó después de semanas en coma. La niña, milagrosa y felizmente, escapó ilesa.

Un año más tarde, Juan David no es más que un recuerdo, su mujer arrastra gravísimas secuelas, la familia de 'El Luna' trata de subsistir en el extranjero con el miedo como inseparable compañero y el autor del tiroteo aguarda una condena que, a poco mal que le vaya, puede ascender a decenas de años de prisión. A veces, el mejor negocio es el que nunca se pone en marcha.