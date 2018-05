Un verano lleno de creatividad a la sombra La Fundación Trinitario Casanova programa seis talleres semanales para exprimir el talento de los pequeños en las mañanas de junio y julio EFQ MURCIA Sábado, 26 mayo 2018, 01:46

Aprender a bocetar una escultura con poliestireno, construir y volar una cometa o programar la animación de un videojuego será posible este verano gracias a la iniciativa de la Fundación Trinitario Casanova destinada a fomentar la creatividad y el talento innovador entre los niños de 4 a 12 años.

El programa de actividades educativas y artísticas incluye cinco talleres de duración semanal para que los más pequeños aprovechen las mañanas de sus vacaciones estivales y las destinen a disfrutar y adquirir nuevos conocimientos en disciplinas como la robótica, la aerodinámica, la pintura, el collage o incluso el modelado en arcilla. Los talleres, de entre dos y cuatro horas de duración, se impartirán de lunes a viernes en la sede de la Fundación (Gran Vía Escultor Salzillo, 28, planta 2) y tendrán un coste de 45 euros por inscripción.

Entre las novedades de esta iniciativa de ocio y tiempo libre destaca el taller Androides que impartirán los monitores de la Asociación Ed Robotic Games, en el que los más pequeños podrán diseñar un dron y ver incluso cómo vuela unos centímetros sobre el suelo del interior de la propia sede de la Fundación. Además, el aire será el motivo que unifique los diferentes retos que propondrá el colectivo Con Viento a Favor en el taller de juguetes en el que cobrarán vida elementos estáticos como una cometa, un molinillo de viento o un avión de papel realizado con papiroflexia.

Los pequeños que quieran ampliar conocimientos en manualidades y artes plásticas podrán disfrutar del taller PintArte que dirigirá la artista Ángela Simón Casanova y donde los participantes conocerán de primera mano trucos para las combinaciones de texturas y colores en técnicas como el collage o la pintura sobre lienzo. Y para los amantes del modelado, recomendamos que no se pierdan Monstruos de Barro, el taller a cargo del colectivo Muñeco de Barro (María Moya y Diego Lizán), que enseñará a los niños a convertir la arcilla en esculturas. Y no solo arcilla. No se olvidan de Poliestireno, Papel, Tijera, el taller a cargo del creador Rafa Fuster y en el que se trabajarán con absoluta libertad creativa coloristas obras escultóricas y pictóricas.

Las inscripciones pueden formalizarse mediante 'e-mail' en info@trinitariocasanovafundacion.es o llamando al teléfono 968 209 886.