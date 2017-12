Las ventas de décimos del sorteo de Navidad suben un 8% respecto al pasado año Un grupo de clientes saliendo, el viernes pasado, de comprar lotería en la administración de La Envidiosa en Murcia. / Javier Carrión / AGM Loterías y Apuestas del Estado destaca que la Comunidad acumula cuatro años consecutivos de subidas JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Lunes, 18 diciembre 2017, 08:00

Rafael tiene la fórmula de la suerte: «Para la asociación de jubilados Ajucan hemos encargado 80 décimos del 34097 porque las cifras suman 23». No necesita más argumentos para creer ciegamente que el próximo 22 de diciembre a todo aquel que compre décimos de Ajucan le tocará El Gordo. «Este año, al margen de la asociación, me he gastado 80 euros en décimos», confiesa a la salida de la administración de lotería La Envidiosa de Murcia. Rafael está por encima de la media regional de gasto para el próximo Sorteo Extraordinario de Navidad, que Loterías y Apuestas del Estado (LAE) sitúa en tres décimos por murciano.

«Llevamos encadenando cuatro años consecutivos de subidas de ventas», resalta el delegado de LAE en Murcia, José Laorden. Los murcianos se están gastando este año una media de 65 euros frente a los 47 euros de 2014, lo que supone la mejor muestra de que la bajada de ventas del 7% que trajo consigo la crisis económica ha quedado zanjada para las 135 administraciones de lotería y 153 puntos mixtos que hay en la Región.

El repunte lotero empezó en 2014, con un crecimiento del 3,45%; en 2015 y 2016 superó el 5%; y, para 2017, se prevé que la escalada en las ventas llegue al 8%. «El pasado año se vendieron 76,6 millones de lotería de Navidad y para este sorteo esperamos llegar a 82 millones de euros».

La fecha de las elecciones de Cataluña y el artículo 155 son dos de los números fetiche de los jugadores

La alegría que están viviendo las administraciones se ha visto reflejada en un incremento de 4,3 millones de euros en la consignación de lotería para la Región, al pasar de los 91.356.860 euros de 2016 a los 95.693.000 euros de 2017. «Estamos entre las diez primeras autonomías en compra de lotería y, por provincias, Murcia es la séptima».

La clave de ello, según el gerente de La Envidiosa, Antonio García, «es que hay mucho jugador precavido y ordenado». Los murcianos que más juegan tienen entre 45 y 50 años. García corrobora que ha vuelto la alegría en la compra de décimos: «Llevamos una subida en ventas del 13% respecto al pasado año». Y lo que queda por delante, ya que esta semana es la recta final de la campaña y solo en las 48 horas previas al sorteo «podemos vender hasta 4.000 décimos».

Este diario comprueba que a pie de mostrador el goteo de cliente es continuo. Silvana Veres, una empleada de La Envidiosa, apunta que «mucha gente viene pidiendo décimos que acaben en 17 por el año que se acaba y en 67 para la gente que nació en ese año y cumple cincuenta años». También reclaman la terminación en 75 porque La Envidiosa está celebrando su 75 aniversario.

A los números clásicos, se han incorporado este año los que rodean al desafío independentista de Cataluña: desde los décimos terminados en 155 por el artículo de la Constitución a la fecha de los próximos comicios catalanes del 21 de diciembre (02112).

El pasado año El Gordo dejó en la Región 2,3 millones de euros en premios. La administración El Perolo de San Pedro del Pinatar vendió décimos de un cuarto y dos quintos y su gerente, Miguel Ángel Zapata, confirma que la crisis de ventas para los loteros quedó atrás: «La gente está súper animada y vamos a duplicar las ventas, pasando de 15.000 billetes a 30.000 billetes».

Para el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso empiecen a extraer bolas para repartir 2.380 millones de euros en premios, El Perolo celebrará la Fiesta de la Lotería cortando la calle Gabriel Cañadas para ofrecer migas, caldero, repartir regalos y tirar fuegos artificiales. «Tenemos a dos matemáticos contratados y, con la fórmula de la campana de Gauss, nuestro objetivo es dar cinco premios mayores».

El llamado 'impuesto de la solidaridad' será lo único que reste algo de felicidad a los agraciados con premios de más de 2.500 euros, porque estarán obligados a pagar un 20% a Hacienda. Nada que ver con lo que ocurría allá por 1846, cuando cayó El Gordo por primera vez en la Región y la administración número 1 de Yecla repartió 75.000 reales (107 euros) y cuyos agraciados tuvieron que esperar un mes para cobrar porque el premio llegó en un carruaje con escolta para evitar robos.