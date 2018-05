«Venía hacia mí en plan suicida; no sé cómo no me lo llevé por delante»

Seguramente le costó varios segundos asimilar que no fue se trataba de una pesadilla ni nada fruto de su imaginación. Patricio, un conductor que circulaba el pasado día 5 de mayo por la A-30 grabó con una cámara instalada en su vehículo cómo un peatón cruzó la autovía de forma imprudente a la altura de Molina de Segura, quedando a apenas unos centímetros de ser atropellado por el coche que captó las imágenes.

Tal y como se aprecia en la información aportada por el propio software de la 'dashcam' -especialmente pensadas para ir instaladas en el salpicadero de los vehículos-, todo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. El conductor del vehículo que lo graba todo se encontraba adelantando por el carril izquierdo a otro coche cuando de repente una figura casi espectral aparece en el plano tras haber cruzado la autovía llegando a la mediana sin ser atropellado por apenas unos centímetros.

«Venía hacia mí por el carril izquierdo, sin chaleco reflectante y en plan suicida», ha relata a 'La Verdad' el conductor, todavía con el susto en el cuerpo, explicando que «tampoco había ningún accidente» ni ninguna situación que explicara la razón por la que el peatón había cometido tal imprudencia.

En las imágenes a cámara lenta se ve que el peatón es un hombre que cruzó portando una bolsa de plástico en la mano. Una vez logra alcanzar la mediana, se desconoce en qué dirección continuó para terminar de cruzar la autovía. Patricio dio aviso, en cualquier caso, al teléfono de Emergencias 112 para que tuvieran constancia de la situación. A día de hoy, todavía lo sigue pensando: «No sé cómo no me lo llevé por delante, ya que no lo vi y pasé a escasos centímetros de él».