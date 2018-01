Vecinos de Isla Plana denuncian la turbidez que presenta el agua en los filtros de algunas viviendas El agua turbia puede observarse en los filtros de algunas viviendas de Isla Plana. / J. M. Rodríguez / AGM «Los análisis revelan que todo está dentro de los límites; el olor y el sabor son muy desagradables», lamentan los ciudadanos JUAN RUIZ PALACIOS Lunes, 29 enero 2018, 07:58

Todavía se echa las manos a la cabeza cada vez que recuerda el momento en que se percató por primera vez de que los filtros de su casa contenían agua de color marrón. «Un día me di cuenta de que el agua tenía un aspecto raro. Hablé con una vecina y me comentó que ella tenía el mismo problema. Cambiamos los filtros, y a los tres días volvió a aparecer el agua turbia», relata María, una vecina de Isla Plana (Cartagena).

Ella es solo una de las muchas personas que sienten preocupación por la turbidez del agua que llega a las casas de esta zona costera. Algunos ciudadanos no tienen instalados filtros transparentes y no se han percatado aún de esta situación, pues el agua que sale de los grifos presenta un aspecto normal. Hasta el momento, Hidrogea ha atendido todas las quejas y ha enviado a los técnicos especializados para realizar los correspondientes análisis.

«Llené un vaso de agua, lo dejé en la cocina y al día siguiente estaba marrón, como si tuviera tierra. Me preocupé bastante», relata María. Inmediatamente, esta vecina no se lo pensó dos veces y se puso en contacto con Hidrogea para dar parte de que lo que estaba sucediendo. «Vino un técnico y se llevó varias muestras. Los resultados de los análisis revelan que todo está dentro de los límites permitidos y que no hay problema alguno con el agua», explica María. «Pero no es normal que el agua tenga tanta turbidez, Además, tiene muy mal sabor y su olor es muy desagradable», añade esta vecina.

La presidenta de la Entidad Urbanística de Conservación El Mojón, Lilyan Dupont, asegura que «el agua pasa por tuberías que tienen más de cuarenta años y que están en muy mal estado. Deberían cambiar esos conductos porque se desincrusta la suciedad y por eso al final se vuelve de ese color marrón. Es muy desagradable y pensamos que no tiene que ser buena para la salud, aunque los análilsis de Hidrogea digan que los niveles están bien», puntualiza Dupont, quien ya ha comenzado a informar a los vecinos sobre esta situación.

Los vecinos están barajando la posibilidad de presentar una «denuncia colectiva» con documentos que prueben que este agua «no es saludable». Además, no descartan enviar a analizar muestras de agua a un laboratorio que sea «independiente y que no tenga nada que ver con la empresa Hidrogea». Según Dupont, «es necesario que nos impliquemos todos los vecinos y que hagamos todo lo que está en nuestras manos para que este problema se solucione».

«Es un tema delicado»

Inge es otra vecina de Isla Plana preocupada. «Cambio los filtros del agua una vez al año. Pero ahora lo he hecho a los cuatro meses», confiesa esta inglesa. Su amiga Victoria García relata que «hace unos días abrí un grifo que llevaba unas semanas cerrado y empezó a salir agua marrón. Me asusté y se lo comenté a mi marido, pero tampoco le dimos más importancia».

La alcaldesa pedánea de Isla Plana, María Dolores Díaz, aseguró a este diario que hasta el momento solo ha tenido constancia de una queja. Por su parte, Manuel Padín, concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena, presentó el pasado viernes un escrito para trasladar estas quejas a la edil responsable del área de Calidad de Vida y Bienestar, Obdulia Gómez.