Los vecinos, hartos, quieren «hechos y no palabras» tras la época estival

Los vecinos del arco sur del Mar Menor, concretamente los de Punta Brava, Los Urrutias y la urbanización Estrella de Mar, están hartos del estado «pésimo» de las playas, una situación que soportan verano tras verano desde hace más de una década. La acumulación de algas y fangos en gran parte de la orilla y el hedor que desprenden los lodos han acotado las zonas de baño, algo que ha obligado a los veraneantes a apiñarse en áreas cada vez más reducidas de la playa. Por ello, exigen «hechos y no palabras» tras la época estival para solucionar el problema.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Los Urrutias, Severo Sánchez, indicó ayer a 'La Verdad' que confía en las palabras del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien prometió mejoras notables para el verano que viene. Eso sí, pidió que estas medidas no deberían retrasarse mucho más en el tiempo y ponerse en marcha después del verano, cuando los turistas y veraneantes se vayan. El vocal de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena en la zona, Ángel Monedero, fue más contundente. Cree que el compromiso contraído por el presidente regional es tan solo «humo». No lo creerá, dijo, al menos, hasta que no vea por escrito las medidas concretas que se van a aplicar para mejorar las zonas de baño. Las que se tomen, reclamó, deberán estar consensuadas con los expertos que forman parte del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor.