«Tengo que valorar lo que me han regalado, que no es poco» Piedad Salmerón. Paciente trasplantada de corazón Domingo, 28 enero 2018, 07:57

A sus 57 años, Piedad se siente otra vez viva. Ha recuperado las fuerzas que perdió aquel 14 de agosto de 2016 en que creyó que se moría cuando, en plena boda de una compañera de trabajo, se desplomó fruto de un infarto. «Llegué muy grave a La Arrixaca, y gracias a los profesionales de la UCI, que hicieron conmigo lo posible y lo imposible, salí adelante», recuerda esta ciezana, técnico de farmacia. Sobrevivió al infarto, pero su corazón ya no era el mismo. Su insuficiencia cardíaca fue en aumento y el trasplante se convirtió en la única alternativa. El 29 de marzo del año pasado entró en el quirófano. La recuperación no fue un camino de rosas, pero todo salió bien. Cada día se acuerda del donante anónimo que salvó su vida, y de su familia. «Si pudiera conocerlos, creo que se sentirían contentos de ver que la donación ha servido para algo». Para Piedad, «la vida tiene ahora otro sentido. Tengo que valorar lo que me han regalado, que no es poco».