Urralburu tacha de «falta de respeto» el que Pedro Antonio Sánchez siga manteniendo su escaño de diputado regional El secretario general de Podemos en la Región exige la dimisión del expresidente de la Comunidad LA VERDAD Murcia Martes, 25 julio 2017, 17:43

El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, señaló que el Partido Popular "ampara y protege a Pedro Antonio Sánchez, y le permite que siga viviendo a costa de todos los murcianos y murcianas, mientras nos desayunamos cada día con un nuevo revés judicial para el presidente regional del PP, a un paso de ser juzgado por la presunta comisión de hasta siete figuras delictivas, todas ellas relacionadas con la corrupción".

Urralburu aseguró que además de estar "sosteniendo a un nini, que no pega ni golpe en la Asamblea ni es capaz de salir de los Juzgados”, y afirmó que lo "que está sucediendo con Pedro Antonio Sánchez es la demostración de que en el Partido Popular, en Murcia y en Madrid, son capaces de mantenerlo como presidente incluso desde la cárcel; solo tienen que seguir dando patadas hacia delante a sus ya cómicas líneas rojas".

Óscar Urralburu subrayó que "no podemos permitir que el PP siga insultando así a la ciudadanía. Es una falta de respeto. Exigimos su dimisión y la entrega del acta". Asimismo, apuntó que "sabemos que la corrupción del PP no se acaba con la dimisión de su presidente regional. El funcionamiento prevaricador que se describe en las resoluciones judiciales que afectan a Pedro Antonio Sánchez refleja la manera de gestionar lo público del Partido Popular. Es evidente que estamos ante el final del Gobierno del PP en la Región, un partido encaminado inexorablemente hacia su descomposición, corroído por la corrupción que, lejos de combatir, continúan amparando y promoviendo", y terminó añadiendo: "si el PP quiere ver a su Presidente en el banquillo de los acusados, allá ellos, pero no pueden obligar a que la ciudadanía tenga a un diputado entrando y saliendo de los Juzgados, pendiente de tan graves acusaciones".