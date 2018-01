Urralburu: «Es una medida irresponsable que solo va a generar más déficit y más recortes» El secretario general de Podemos en Murcia señala que es «una medida electoralista, que no va a sentir ningún ciudadano de esta Región» LA VERDAD Murcia Miércoles, 10 enero 2018, 14:34

El Secretario General de Podemos en la Región de Murcia, afirmó que el anuncio del Presidente, López Miras sobre la rebaja de un punto a los dos últimos tramos de IRPF "es una imprudencia y una temeridad" ya que lo hace en un momento donde en la Región nos situamos a la cola del déficit y lo único que pretende "es sacar una medida a la desesperada ante el desapego de las clases medias, cada vez mas asfixiadas por las políticas de recortes del PP".

Óscar Urralburu afirmó que López Miras ha hecho un anuncio de bajada del tramo autonómico del IRPF "sin tener una Memoria Económica que lo respalde, lo cual no sólo es precipitado, sino que muestra la incapacidad política del Gobierno Regional para sacar adelante a esta Región y que para colmo no sabemos si el Ministro Montoro la va a autorizar".

Así, Urralburu explicó que el previsible aumento de la recaudación tributaria por IRPF que el crecimiento de la economía va a traer a 2017 y 2018 "no se va a invertir en políticas sociales, en la disminución del déficit del SMS y de camas en los pasillos o en mejora del sistema educativo" por lo que el demagógico anuncio de López Miras, no está dirigido a las clases medias, ni a la recuperación de la economía de las familias en esta Región, ya que la recuperación se consigue invirtiendo en políticas públicas y protegiendo los derechos sociales, ausentes en este anuncio". Por lo que definió el anuncio realizado este miércoles en el Consejo de Gobierno, como una "una medida electoralista, puro populismo discal, que no va a sentirlo ningún ciudadano de esta Región y que mermará aun más la calidad de los servicios públicos con más recortes".

Óscar Urralburu puso énfasis en la información conocida el martes en el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de la CARM en 2015, el cual alertaba sobre el déficit que ostenta el SMS de 406 millones de euros. Con este trasfondo, afirmó el secretario general "Fernando López Miras anuncia una bajada de impuestos imperceptible para la ciudadanía, que deja en el raquitismo a los servicios públicos". Para Urralburu, "López Miras no es un presidente digno de tal cargo y representa la continuación del brazo armado 'popular' al expolio de las arcas públicas”.