Universo Cifuentes

Es cierto que la afamada serie 'House of Cards' de Netflix es muy buena, y también es verdad que mi admirado Kevin Spacey está inmenso en ella, pero no pude terminar la primera temporada porque me ponía de mala leche. Luego vinieron los escándalos de Spacey que, como Harvey Weinstein, ha terminado devorado por sus malas acciones, pero el caso es que no seguí las siguientes temporadas. En cualquier caso, la serie me deprimía porque sé que lo que cuenta es, en muchos casos, cierto. Que esas cosas suceden en política y que hay gente que va así por la vida y me daba asco, vergüenza y miedo. Para rematar a los políticos les dio por ver 'Juego de Tronos' -soy un ferviente admirador de George R. R. Martin- y a quedarse con esa forma de actuar que rezuma Cercey porque les pone. En suma, que en nuestra política nacional y regional pululan una serie de 'rasputines' que se creen viviendo en 'House of Cards', que piensan haber encarnado los valores de 'El Príncipe' de Maquiavelo y que están haciendo un daño a esta sociedad que no tiene remedio.

De aquello a esto. He leído y escrito sobre la Guerra Civil y, aunque dicho episodio fue el fracaso de una sociedad, hay que reconocer que en aquella época la gente creía, tenía ideales. En la Europa de los cuarenta, la gente no militaba en un partido buscando enriquecerse firmando contratos con constructoras sino que querían cambiar el mundo. Luego, en nuestra muy denostada Transición, encontramos una generación de políticos que buscaban dar un cambio a esto, hacían política, no negocios. En algún punto del camino nuestros partidos cambiaron. Creo que un partido ha de ser un grupo de personas que tiene una ideología -digo ideología, no que lean encuestas- y pretenden mejorar la sociedad en que viven. Poco a poco pasaron de eso a ser redes de influencias, pequeños grupos de individuos que viven muy pero que muy bien dedicados a esto y que defienden, exclusivamente, sus intereses particulares. Eso sí, todo jalonado de grandes palabras y frases hechas que quedan muy bonitas para la galería. Poco a poco los más brillantes fueron abandonando esas organizaciones sectarias y quedaron copadas por los más mediocres, y, lo peor, por aquellos que no tienen oficio ni beneficio.

La tercera fase. Y llegamos a la tercera fase de la degradación de nuestra vida pública. El otro día, antes de que hubiera surgido lo de las cremas de la Cifu -fuego amigo- hablaba por WhatsApp con un amigo murciano, afincado en Madrid, sobre el asunto del máster. En un momento dado me dijo: «Jero, no te das cuenta de que los partidos se han convertido en organizaciones criminales, integradas por bandas de tíos que hacen lo que sea para seguir ahí». Y dije, «coño, es verdad». Algunas de las organizaciones políticas de las que asolan este país ya no son simples redes de influencias. Hace años que delinquen para seguir en el negocio, para no perder el sitio. Busquen en la Enciclopedia Británica qué es un grupo de tíos que se asocian y que influyen, amedrentan a jueces y periodistas, sobornan, graban y extorsionan con el único fin de obtener poder y dinero: eso se llama mafia. Es probable que existan organizaciones delincuenciales en Europa, reconocidas, con menos procesos penales abiertos de los que tienen nuestros partidos mayoritarios.

Universo Cifuentes. El PP se quedó una universidad, la Juan Carlos I, para sus amigos. Igual que el PSOE se quedó la Carlos III. ¿Se imaginan las presiones que debieron sufrir esas tres profesoras, que 'supuestamente' habían examinado a Cifuentes, para que mintieran? Ese tipo de conductas se ven en 'El Padrino', por ejemplo. ¿Y lo de las cremas, 'el fuego amigo'? ¿Es normal que una sociedad esté regida por tipos que juegan a eso, que violan leyes, que guardan grabaciones que debían ser destruidas y las difunden sin ser procesados? ¿De verdad queremos votar eso? Hagan ustedes un repaso del elenco que regía los destinos de Madrid, una de las comunidades emblemáticas del progreso y esplendor del PP: Cifuentes, González, Granados, Aguirre... ¿Y en Valencia? Otro tanto. Ni ellos pudieron llegar más alto ni nuestra sociedad caer más bajo. Les recomiendo que lean la entrevista a Rosa Valdeón, exvicepresidenta de Castilla León en 'El Independiente', finiquitada por 'fuego amigo' por dar positivo en un control de alcoholemia. Sí, como Arsenio Pacheco, que no se fue. En la entrevista, Maillo, el decapitador, no queda 'mu' bien, no. Algunos no deberían haber visto nunca 'House of Cards'. Nos iría mejor.