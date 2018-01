José Luján: «La Universidad no es un negocio» José Luján, en su facultad de Ciencias del Trabajo. / Nacho García / AGM «Quiero salir de casa por la mañana e ir a un lugar de trabajo donde me sienta feliz y la gente a mi alrededor sea feliz», proclama el candidato a rector de la UMU y presidente del CES FUENSANTA CARRERES Murcia Lunes, 15 enero 2018, 10:25

Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo y presidente por consenso del Consejo Económico y Social desde hace ocho años, el candidato a rector de la Universidad de Murcia (UMU) José Luján (El Palmar, 1964, casado y padre de cuatro hijos) aboga por un campus «por y para las personas», y recuerda al Gobierno regional su «obligación» de defensa a ultranza de sus universidades públicas.

-Preside el CES desde hace ocho años. ¿Dejará el cargo para ser rector?

-El cargo de presidente del CES es representativo y no retribuido, y es compatible con cualquiera retribuido. Evidentemente ser rector exige 24 horas al día 365 días al año, y lo dejaría. Durante la campaña electoral seguiré como presidente del CES, porque así lo decidió la Comisión Permanente después de que yo pusiera mi cargo a su disposición. Mientras sea candidato limitaré cualquier intervención para no interferir.

«Los medios (hospitales) del sector público tienen que ser utilizados por el sector público»

«La imagen de cinco candidatos a rector, todos hombres, no me gusta»

-¿Se siente capaz de conectar al tejido empresarial con la Universidad?

- La presencia de la Universidad en la sociedad y en el mundo de la empresa y al revés es permanente y continua. Quizás no se visibiliza, pero es así. Las empresas de la Región tienen el camino trazado, los universitarios hacen prácticas, las empresas utilizan los servicios de investigación, el conocimiento que se desarrolla llega a la empresa. Cualquier empresario de esta Región tiene que saber que su socio preferente es la UMU.

-Se le etiqueta como el candidato oficial, el del 'establishment'. ¿Se siente cómodo en esa identificación?

-Si se refieren al candidato oficialista, parece que no soy yo precisamente quien incorpora a los miembros del equipo de Orihuela. Si se hace referencia a mi cargo de presidente el CES, sé que hay gente que piensa que es un cargo político, pero no es así, la elección resulta del consenso de patronales, sindicatos, organizaciones... Si hablamos de 'establishment' de la Universidad, toda mi carrera se ciñe a la UMU, he hecho docencia, investigación y gestión, como coordinador del COIE, vicedecano, secretario general en la UPCT, decano... Se podrá decir que tengo una relación muy cercana al exrector Cobacho; fue mi profesor de Derecho Civil cuatro años. La influencia de Cobacho es la de un profesor que me enseñó Derecho, y que me enseñó a querer, entender y luchar por la UMU. Me parece un modelo de universitario en el que me quiero ver reflejado. También considero un modelo a Monreal, y a Roca, o a Ballesta.

-¿Y de los últimos cuatro años de José Orihuela, qué tiene que decir?

-Empezaron difícil porque el resultado electoral fue muy ajustado. Como en toda gestión ha habido claros oscuros. Hay cosas que se han hecho bien, como la política de profesorado. Las condiciones económicas cambiaron, se alcanzó la tasa de reposición del 100%, hubo un plan de financiación... Eso ha permitido desarrollar una política de profesorado muy correcta que se ha gestionado bien. En el 'debe' está el excesivo ruido en decisiones estratégicas, como la convocatoria de investigadores PIT2 y el traslado de la Convalecencia... muy contestadas, pero más por la forma.

-Dice que quiere hacer de la UMU un lugar más feliz. ¿Cómo se materializa ese deseo?

-Quiero salir de casa e ir a un lugar de trabajo donde me sienta feliz y la gente a mi alrededor sea feliz. Tenemos un nivel de autocrítica muy alto y nunca estamos satisfechos; eso genera relaciones tensas que pueden agobiarnos. Tenemos que convencernos de que somos muy buenos, y tratar de ser y hacer felices a los demás. Hay que ser competitivo, pero que la UMU sea un espacio feliz.

-Es complicado que lo vivan así quienes han sufrido los recortes en sus salarios o llevan años esperando la convocatoria de su plaza...

-La crisis ha hecho mucho daño en las plantillas de la UMU. Han cumplido las mismas y nuevas funciones con menos personas y recursos, tirando de la buena disposición del personal. De la crisis la Universidad sale bien, cumpliendo de manera muy digna, pero no se puede seguir pidiendo ese esfuerzo. Hay que desarrollar una política de profesorado para el rejuvenecimiento de las plantillas, y tenemos un problema insostenible con los asociados, que en la práctica dan docencia estructural. Eso es ilegal, y están en una situación de precariedad laboral y salarial. Hay que buscar una solución.

-¿Cuál ha pensado?

-Hay medidas que pueden dignificar su situación. Por ejemplo, están excluidos del plan de ayudas sociales, y de la posibilidad de coordinar actividades. Hay que corregir su situación salarial a medio plazo para que alcancen una retribución acorde.

-La posición de la UMU en los 'rankings' es más bien modesta...

-Los 'rankings' son necesarios, tenemos que evaluar lo que hacemos y marcarnos estándares de calidad y cumplirlos y objetivos cualitativos y cuantitativos. Pero no son un fin en sí mismos. El fin son las personas, las que hay dentro y fuera. El fin de la docencia y la investigación de calidad es que llegue a la sociedad, que esté atenta a la desigualdad y sea un motor de transformación.

-¿Está la UMU suficientemente financiada por el Gobierno regional?

-La financiación de las universidades públicas no es la que necesitan para desarrollar como deben sus funciones. La UMU tiene que ser capaz de convencer al Gobierno del valor multiplicador que tiene cada euro que pone en la formación de profesionales, la innovación, la internacionalización, la cohesión social... No hay mejor inversión para la Comunidad.

-Las universidades han empezado a acusar la caída de alumnos, que en el futuro será superior. ¿Cómo encara ese reto? ¿Y con los títulos con poca demanda?

-Tenemos titulaciones muy masificadas, con numeros clausus que provocan frustración a alumnos que no entran... Los títulos muy demandados deberían incrementar sus plazas si tuviéramos los recursos. Los que tienen baja demanda, siempre deberán estar porque esa formación es necesaria, no se puede prescindir de esos saberes. El mapa de títulos de la UMU está muy ajustado y medido. ¿Quién si no la va a salvaguardar ese conocimiento? La UMU no es un negocio, es una institución eje en la sociedad.

-El 'tasazo' y el endurecimiento de las condiciones para lograr una beca han expulsado a miles de alumnos en la última década. ¿Qué hará para frenar la sangría?

-Tenemos que conseguir que ningún estudiante que quiera y pueda estudiar deje la Universidad, y disponer de más becas, es la base de la cohesión social. El precio de los máster hay que debatirlo. Hay que hacer entender a la Comunidad la función de los máster en el modelo de estudios actual, donde son formación de continuidad, necesarios. Si el precio es superior al de los grados hay que corregirlo porque hacemos el trabajo a mitad. En la mayoría de países de la UE es similar al de los grados.

-Cinco candidatos y ninguna mujer. ¿Qué pasa en la UMU?

-Aún puede salir, pero la imagen de cinco candidatos hombres no me gusta. Y todavía me gusta menos cuando se produce en una institución donde el techo de cristal se ha roto más que en otros ámbitos. Hay muchas catedráticas en la UMU, pero la realidad es que ni siquiera en este ámbito hemos logrado romper esa rémora.

-El catálogo de títulos de la UMU, ¿necesita ajustes, ampliaciones?

-Es un catálogo moderno y reciente. Cualquier iniciativa de cambio debe partir de las facultades, que están en el centro en mi idea de gobernanza. Tenemos clara la apuesta por los títulos bilingües, que queremos incrementar en titulaciones biosanitarias y economía, y por supuesto en filología.

-La UPCT y otras universidades españolas han reducido sus departamentos para reasignar recursos. ¿Se plantea hacerlo en la UMU?

-La UMU tiene cien años, y la estructura se corresponde a la evolución meditada y sensata de un siglo. No hay que hacer experimentos, aunque venda mucho. La reducción de estructuras no supone ahorro ninguno y dificulta la organización.

-La endogamia, los grupos de poder, campan en la UMU desde 'La fea burguesía' de Miguel Espinosa...

-La UMU se ha democratizado y abierto mucho, es grande y ha llegado gente nueva; no creo que tenga esos grupos de presión. La Universidad de Murcia del siglo XXI no es la 'Escuela de mandarines'. La endogamia en sí misma no es mala. Con los sistemas de control, las revisiones en las comisiones, está muy limitado. Puede haber algunas indeseables excepciones. Otra cosa es la relación maestro discípulo, y en sí mismo no es malo.

-La reforma de la Ley de Universidades sigue pendiente. Uno de los puntos polémicos es el de la duplicidad de títulos que ya imparten las públicas por la privada UCAM. ¿Qué opinión tiene sobre la cuestión?

-La Comunidad tiene que gobernar la enseñanza superior en la Región, y partir de que tiene instituciones públicas que son suyas y debe preservar. Además hay una universidad privada. La Comunidad tiene que satisfacer las demandas de la sociedad a través de las públicas, y tiene que ordenar conforme a ese criterio el mapa de títulos. Si como consecuencia de una decisión sobre ese mapa, un título que imparten las públicas sufre problemas, la Comunidad tiene que actuar. Para la Comunidad las universidades públicas son la joya de la corona, tiene que protegerlas.

-Luego en algunos casos sí deberá limitar el crecimiento de la UCAM...

-En los que se produzcan conflictos debe proteger la oferta pública.

-¿Es partidario de mantener la exclusividad de los hospitales públicos de Murcia para las prácticas de los alumnos de la UMU?

-La norma dice: una universidad, un hospital, y la concurrencia debe ser algo muy excepcional. Los medios del sector público tienen que ser utilizados por el sector público. Una universidad privada lo normal es que tenga sus propias instalaciones.