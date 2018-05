Ujaldón niega reuniones para acordar contratos con implicados en 'Púnica' Enrique Ujaldón. / V. Vicéns El secretario general de la Consejería de Transparencia y ex alto cargo de Educación compareció ayer como testigo en la Audiencia Nacional EFE MADRID Martes, 8 mayo 2018, 03:09

El ex director general de Planificación Educativa Enrique Ujaldón negó ayer ante el juez del 'caso Púnica', en la Audiencia Nacional, haber asistido a reunión alguna para concertar contratos con empresas de la trama con los que se pretendía mejorar la imagen del expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez.

Ujaldón, que actualmente es secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavocía, declaró como testigo ante el juez Manuel García Castellón. El magistrado le citó dentro de una ronda de comparecencias pedidas por las defensas tras admitir un recurso contra el auto de cierre de instrucción que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia antes de inhibirse a la Audiencia Nacional.

El juez consideró en ese recurso, según fuentes jurídicas, que se deben practicar varias pruebas propuestas por las defensas antes de concluir la fase de investigación y abrir juicio oral contra Sánchez, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide dos años de prisión por presuntamente intentar usar dinero público para mejorar su reputación en internet.

Un funcionario anónimo denunció encuentros en la Consejería de Educación para pagar a empresas de la trama

La citación de Ujaldón responde a que un funcionario anónimo le emplazó en reuniones con Sánchez para acordar que se usara una partida de formación de la Consejería de Educación para pagar a dos empresas relacionadas con Púnica (Eico y Madiva) campañas de mejora de la imagen del expresidente de cara a las elecciones. En concreto, la Guardia Civil afirma que Sánchez se concertó con el empresario Alejandro de Pedro (dueño de Eico y Madiva) para pagarle 4.600 euros al mes durante siete meses para mejorar su reputación, un dinero que inicialmente saldría de fondos públicos en el marco de un eventual contrato «en materia de formación».

Tareas de formación

Según fuentes presentes en su declaración, el testigo dijo ayer al juez que él nunca participó en ninguna reunión en la que se hablara de ese tema y que no conoce esos pagos a las empresas de 'Púnica'. Añadió que, en todo caso, las tareas de formación nunca se contrataban con empresas, por lo que no se podían haber hecho esos pagos a través de esas partidas porque ese tipo de abonos los hacían los centros de profesorado, no la Consejería directamente.

La rama del 'caso Púnica' referida a Sánchez volvió a la Audiencia Nacional después de que el expresidente regional perdiera su aforamiento al dimitir como diputado autonómico en octubre de 2017. En este proceso se trata de determinar si Sánchez pudo incurrir en delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada en sus tiempos de consejero de Educación. Junto a Sánchez figura también como imputado el que fue su asesor en la Consejería, David Conesa.