¿Qué sabes de Murcia? Cuatro expertos del sector turístico coinciden en señalar el «motor» del sol y playa y el revulsivo del AVE y Corvera para atraer a más visitantes, pero destacan el handicap que supone la escasez de plazas hoteleras para que la Región gane terreno en un año con buenas perspectivas. DANIEL VIDAL Murcia Domingo, 14 enero 2018, 08:25

Son las cuatro y media de la tarde en Dubai y, a pesar de tener «un trancazo tremendo» y de haber comido hace ya un rato, al alemán Bernhard Huber se le hace la boca agua cuando recuerda a casi 5.500 kilómetros de distancia el sabor del murcianísimo zarangollo. Este mánager de ventas de los hoteles Four Seasons en Dubai, que durante nueve años trabajó en el exclusivo complejo hotelero La Manga Club -donde organizaba (entre otras muchas cosas) las pretemporadas del Borussia Dortmund- , no solo viaja con la mente al sabor del zarangollo en su conversación con 'La Verdad'. También a los Cartagineses y Romanos, a los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz o al Bando de la Huerta de Murcia. «A los pueblos y ciudades de la Región con increíbles historias que contar», resume Huber desde el centro financiero de Dubai algunas de las bondades de la tierra que «tantos buenos recuerdos» le trae a la memoria.

Bernhard, nacido en la localidad alemana de Landshut hace 30 años y que pisó por primera vez la Región a los seis, es al fin y al cabo uno más de esos tantos millones de visitantes que quedaron enamorados para siempre de esta tierra y de sus gentes tras poner un pie en algún lugar... «de La Manga», como fue su caso. Y el de muchos otros. «La Manga la conoce todo el mundo, pero la Región es una gran desconocida. Yo, personalmente, cuanto más la conozco más me gusta», confiesa Antonio López de Ávila, director del Centro de Innovación Turística de IE Business School y expresidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur).

Ojo al dato 930.592 turistas extranjeros visitaron la Región de enero a noviembre del año pasado, un 7% más que en 2016. 6,2% crecieron los resultados empresariales del sector turístico regional en 2017.

Las costas de la Región de Murcia son la principal puerta de acceso de turistas nacionales e internacionales hacia todos los tesoros que, tras el archiconocido sol y playa, esconde una tierra «por descubrir», según López de Ávila. Pero el sol y playa sigue siendo «el motor» define Hubner. Es «el caldo del arroz; lo demás son ingredientes adicionales», ejemplifica Miguel Miralles, presidente de Roc Hotels, artífice de la recuperación del hotel Doble Mar, en La Manga. Algunos de esos elementos con los que cocinar un buen arroz turístico pueden ser la riqueza del interior de la Región, las fiestas y tradiciones, una gastronomía «espectacular» o la diversidad de su patrimonio artístico, histórico y cultural. «Si yo fuera político también vendería todo esto muy bien. Pero, en los lugares de costa, sol y playa. Nada de inventos», sentencia Miralles, veterano empresario mallorquín del sector, que también ejercita con la memoria sus papilas gustativas: «El caldero, el pulpo al horno... ¡En Cartagena y en la Región se come de cine!». Eso sí, también deja claro que «la gente del norte baja al sur para tomar el sol, principalmente».

En primera persona Bernhard Huber - Four Seasons «El turismo rural tiene mucho potencial pero es un gran desconocido incluso para muchos de los ciudadanos de la Región» Antonio López de Ávila - IE Business School «Algo que ha hecho muy bien Murcia estos años ha sido la digitalización del recurso turístico; la oferta debe estar en internet»

Sin embargo, el Gobierno regional ha enarbolado este año las banderas de la cultura y el patrimonio histórico para tratar de conquistar a los visitantes y profesionales en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, que se celebra a partir del próximo miércoles. También se pondrá en valor en el recinto ferial de Ifema la llegada del AVE a Murcia y la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Corvera este año, lo que sin duda «supondrá un importante revulsivo para la llegada de turistas a la Región», recuerda López de Ávila. El profesor asegura que «en Fitur, donde el visitante se encuentra millones de impactos, hay que focalizar y presentar un producto claro y diferenciado». Pese a todo, López de Ávila cree que los atractivos turísticos que puede vender la Región «son tantos que me costaría nombrar uno solo; la gastronomía, al nivel de San Sebastián, con una materia prima fantástica; la vendimia y las bodegas; el turismo rural y deportivo...». Sin embargo, también subraya el director del Centro de Innovación Turística del IE Business School que quizá el mayor potencial de la Región esté en «las experiencias y las ofertas turísticas que los empresarios murcianos están aún por generar, con creatividad e innovación, en esos nichos de mercado. Aquí hay un tremendo potencial». Para López de Ávila, además, una de las cosas que mejor ha trabajado la Región en los últimos años ha sido la «digitalización del recurso turístico». Es decir, saber destacar su oferta turística en las respectivas plataformas digitales donde el turista «planifica sus viajes». Por el contrario, señala López de Ávila «el gran handicap» que supone la escasez de plazas hoteleras para la competitividad del sector turístico regional.

«Girándose a la Región»

En esto coincide a pies juntillas López de Ávila con Miguel Miralles y también con la exsecretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. Aunque, según Borrego, «el Gobierno regional está haciendo un gran esfuerzo por solucionar este problema», algo que se puede atisbar por las aperturas de hoteles y los anuncios de nuevas inversiones hoteleras que se han sucedido en los últimos meses. En la zona del Mar Menor, en Mazarrón, en Águilas... Y lo que está por venir. Tal y como reveló en su día el consejero de Empleo, Universidad y Empresa, Juan Hernández, y como recuerda la propia Borrego, muchos inversores «solo estaban esperando la llegada del AVE y la apertura del aeropuerto de Corvera para desembarcar en la Región. Alicante, con la llegada de la Alta Velocidad, incrementó la llegada de visitantes desde Madrid un 36%». De hecho, «muchos fondos de inversión empiezan a girarse ahora hacia la Región de Murcia», desvela la exsecretaria de Estado y actual diputada del PP en el Congreso por la Región.

En primera persona Miguel Miralles - Presidente de Roc Hotels «Los turistas del norte bajan al sur para tomar el sol, principalmente; lo demás son cuentos chinos» Isabel Borrego - Exsecretaria de Estado de Turismo «La Región tiene una gran oferta turística para los 365 días del año, y no solo basada en el sol y playa»

Eso sí, el déficit en infraestructuras de transporte que a día de hoy sigue padeciendo la sociedad murciana en su conjunto no ha hecho que algunos intrépidos empresarios, como el propio Miralles, lleven apostando por el potencial turístico de la Región desde hace tiempo. Miguel Miralles ya se dejaba seducir por los encantos murcianos cuando era un chaval y, de camino a sus quehaceres académicos en la facultad de Derecho de la Universidad de Granada, paraba irremediablemente en el Rincón de Pepe para que Raimundo González le diera a probar los manjares propios de la tierra, de los que Miralles no puede (ni quiere) olvidarse. De aquello hace ya décadas, y los avatares de la vida provocaron que Miralles -quien se frota las manos con la apertura del aeropuerto de Corvera y clama por la llegada del AVE a Cartagena «en el menor plazo de tiempo posible»- solo volviera después para invertir en La Manga del Mar Menor, no hace ni dos años: «No la conocía, y me quedé sorprendido. Es una zona preciosa, a la que por desgracia no se le ha sabido sacar provecho. Hay muchos errores de difícil arreglo. Por ejemplo, demasiados apartamentos, que dan de comer al administrador, al de la limpieza y al jardinero. El hotel que abrimos nosotros en febrero empleará de forma fija a 130 personas, no sé si me entiende». También incide Miralles, propietario de una veintena de complejos hoteleros en Cuba, Andalucía y Baleares, en el lastre que supone «la falta de hoteles a la hora de que los turoperadores más importantes se decanten por la Región cuando venden sus paquetes». No solo eso, sino que, en opinión del presidente de Roc Hotels, «habría que hacer la promoción de una cosa tan buena y tan importante para la Región como su Costa cálida ¡antes de la temporada de sol y playa!, que para el turista extranjero va desde mayo a octubre, y no durante o después de esta temporada», ilustra.

Por su parte, Bernhard Huber destaca el «tiempo increíble» de la Región de Murcia, «con más de 300 días de sol al año», y se muestra de acuerdo en resaltar el patrimonio cultural en cualquier feria turística que se precie, «ya que es uno de los grandes tesoros de la Región». En este sentido, el directivo de Four Seasons se queda con todo lo que tiene que aportar al visitante Cartagena, «una ciudad con mas de 3.000 años de cultura e historia, inigualable». Por el contrario, cree que el turismo religioso debe estar integrado en el propio turismo cultural, «pues la religión puede tener muchas connotaciones adversas; a muchos nos gusta disfrutar de un edificio o un templo, y nos da igual la religión a la que pertenezca».

Semana Santa... y belenes

Hay quien cree, sin embargo, que celebraciones y representaciones tradicionales de la religión católica pueden ser una mina por explotar en la Región de Murcia con el objetivo de incrementar las cifras de visitantes, que este año han vuelto a romper todas las marcas históricas. Según los últimos datos disponibles de la 'Encuesta Frontur' del Instituto Nacional de Estadística (INE), 930.592 turistas extranjeros sucumbieron a los cantos de sirena de la Región durante los once primeros meses del año pasado. Esto supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, y el mejor dato desde que existen registros. Para Isabel Borrego, la Región tiene una muy buena baza a la hora de captar más visitantes al ofrecer en un radio de pocos kilómetros semanas santas tan diferentes y atractivas como las Murcia, Cartagena, Lorca y otras localidades de la Comunidad que además cuentan con declaraciones de interés turístico. «Esto nos permite competir perfectamente», según la exsecretaria de Estado de Turismo, con otras celebraciones 'typical spanish' de este tipo que quizá tengan más tirón internacional, como la Semana Santa sevillana. Para Borrego, además, la promoción de los belenes navideños permitiría luchar contra la estacionalidad con una oferta enfocada a las familias fuera de la temporada alta del sol y playa.

Aunque Borrego también pone el acento en la importancia de la gastronomía para echar el lazo a los turistas. Y no solo por la materia prima, los platos y los cocineros, «cada vez de mayor calidad», sino por «la manera que tenemos de disfrutar de esa gastronomía. Es decir, no solo lo que se come, sino cómo se come. En pleno mes de enero, a 20 grados y tapeando en la Plaza de las Flores o comiéndote un caldero en una terraza en Cabo de Palos», ilustra.

Otro punto clave que potenciaría la diputada popular es la formación del personal que trabaja en el sector de la hostelería. «Hay calidad, pero tenemos que seguir trabajando. Y sobre todo incidir en los idiomas». Eso sí, todas las personas que durante tanto tiempo fueron llegando a la Región de la mano de la exsecretaria de Estado -entre ellos el que durante muchos años fue el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Taleb Rafai-, se sintieron «muy bien acogidos», deja claro. ¿Y quién no?

Camino por recorrer

Lo que está claro para todos estos expertos del sector turístico consultados por 'La Verdad' es que la Región de Murcia «tiene mucho recorrido para crecer y para ganar terreno a sus grandes competidoras; está prácticamente en pañales», asegura Miguel Miralles. Y eso que los resultados del sector turístico de la Región de Murcia ya crecieron un 6,2% en 2017, lo que la sitúa junto con la Comunidad Valenciana como el destino de sol y playa que más crece en el conjunto nacional, según el último estudio publicado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). «Murcia lo tiene todo, aunque se haya dedicado más a otras cosas», ilustra el empresario mallorquín.

Isabel Borrego, por ejemplo, reconoce que la Región de Murcia es un destino «que se está empezando a conocer», y puede suponer un importante atractivo para el turista internacional que «ya conoce otras cosas» de España. Según López de Ávila, la Región tiene la tarea de «potenciar el reconocimiento de la experiencia del turista» y aprovechar la «hipersegmentación del mercado». Por ejemplo, atrayendo a los muchos clubes de nutricionistas que ya existen en todo el mundo con su «despensa de Europa». Según Bernhard Huber, «el reto está en encontrar métodos para desestacionalizar el turismo en la Región. Algunos ejemplos son los equipos de fútbol internacionales que viajan todos los años a disfrutar del clima de la Región o los golfistas de toda Europa que vienen a disfrutar de nuestros campos de golf en plena temporada baja». Para Huber, además, el turismo rural es «el gran desconocido incluso para muchos murcianos». Tal y como define López de Ávila, es todo «un mundo por descubrir». No se puede decir que la Región no tenga un buen puñado de bazas para jugar. Y ahora es su turno.