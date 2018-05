La turbidez del Mar Menor impide censar la población de medusas de la laguna Ejemplar de 'Pelagia noctiluca'. / Roberto Pillon El estado de las aguas no permite a los investigadores utilizar los métodos de barrido con los que se estudia la presencia de este invertebrado marino en las costas de la Región IVÁN ROSIQUE Murcia Lunes, 21 mayo 2018, 07:09

¿Volverán las medusas a incomodar a los bañistas este verano? Los expertos no lo tienen nada claro. Según Ignacio Franco, investigador del Instituto Español de Oceanografía, debido a factores medioambientales y climatológicos, este año resulta especialmente difícil hacer un pronóstico exacto para los próximos meses de la presencia en las costas de la Región de estos invertebrados gelatinosos de aspecto tan poco amable.

Según el experto, «desde que el Mar Menor se estropeó, hemos visto cada año menos medusas». Además, «es muy difícil llevar la cuenta de su población porque el agua está hecha un puré y no se ven». Los métodos que se utilizan para censar las medusas se basan en tecnología videográfica. Mediante barridos de toda la superficie del Mar Menor en vídeo, los expertos podían analizar con detalle una gran superficie. Este procedimiento es muy efectivo y arroja datos muy precisos, pero depende de la limpieza del agua. «Al estar tan turbia esos sistemas, que eran los únicos válidos, ya no sirven. Otros métodos, como el muestreo de plancton, utilizan redes pequeñas y no capturan muchas medusas, por lo que sus valores no son lo bastante buenos», concluye Franco.

Aunque el investigador insiste en la dificultad de ofrecer un pronóstico exacto, observa que hay algunos datos indicativos de que este verano podría haber más ejemplares de 'Pelagia noctiluca' en aguas del Mediterráneo, de donde es habitual, y ya ha provocado este año algunos problemas en playas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Se trata de una medusa luminescente de coloración violeta rosácea brillante cuya picadura es bastante dolorosa y provoca inflamaciones. Aunque es una de las especies que históricamente más incidencias provocan, Ignacio Franco señala que su presencia en las zonas de baño depende de factores climatológicos porque habitualmente se mantienen en mar abierto: «Un año hubo muchísimas. Salías en barco y no veías nada más que medusas de este tipo. Y sin embargo no hubo problemas en las playas porque no llegaron, se mantuvieron separadas de las costas».

La 'Pelagia noctiluca' es un problema global de naturaleza imprevisible. Para prever con seguridad sus desplazamientos habría que hacer un estudio a escala del Mediterráneo, algo que actualmente no se está llevando a cabo. Incluso si este año no hubiera en aguas de la Región un gran número de ejemplares de este acéfalo, un temporal podría traer una oleada desde, por ejemplo, las costas de Francia, y cambiar la situación en menos de un mes.

'Aurelia aurita' (arriba), 'Rhizostoma pulmo' (abajo izq.) y 'Cotylorhiza tuberculata' (abajo der.) / Andreas Augstein, Martínez Bueso, G. Carrión / AGM

Las tres medusas del Mar Menor van a menos

En aguas del Mar Menor hay tres especies que habitualmente comparten baño con los murcianos y, según el investigador del Instituto Español de Oceanografía, las tres están disminuyendo en los últimos años. Su presencia en las playas este verano, por lo tanto, podría ser anecdótica.

La 'Aurelia aurita', endémica de la zona, apenas se ha dejado ver este año. «En nuestro último muestreo solo vimos dos o tres, a diferencia de otros años», afirma Franco, quien la cataloga como una criatura benigna que nunca da problemas porque «no pica, es más pequeña y desaparece antes del verano, puesto que su ciclo natural es de diciembre a junio». Esta medusa común es de aspecto transparente blanquecino, con forma de sombrero o plato. No solo es inofensiva sino que en algunos países asiáticos como China o Indonesia la cocinan para consumo humano.

Las otras dos medusas del Mar Menor, cuya población también ha descendido estos últimos dos años, son la 'Cotylorhiza tuberculata', más conocida como huevo frito, y la 'Rhizostoma pulmo'. La primera, a pesar de su aspecto desagradable y su tamaño, de entre 15 y 25 cm de diámetro, no supone un peligro porque su picadura tiene efecto nulo en el ser humano. Consta de una umbrela o cabeza con forma de sombrero de picador, bajo la cual tiene una superficie compuesta por pequeños tentáculos dispuestos en forma circular. Se espera que a lo largo de junio empiecen a verse algunos ejemplares.

Más molesta es la 'Rhizostoma pulmo', una medusa blanca con ribete violeta. Su contacto es doloroso y puede provocar irritaciones en personas sensibles, sin consecuencias graves. Además, desprende algunas toxinas en el agua que pueden causar abrasiones leves, picazón y ardor. Por estas fechas, advierte el investigador Ignacio Franco, ya debería haber en el Mar Menor algunos ejemplares pequeños de esta especie.

Carabela portuguesa hallada en la Manga el pasado abril. / LV

La carabela portuguesa solo está de visita

El pasado abril se generó cierta alarma social debido a avistamientos de carabelas portuguesas en varios puntos del litoral de la Región, como Águilas, Cabo de Palos, la playa del Galúa, en La Manga, y Bolnuevo. Esta mal llamada medusa (en realidad es un hidrozoo sifonóforo) es una de las especies más temidas debido a lo peligroso de su picadura. Sus tentáculos, que pueden alcanzar una longitud de 50 metros, están equipados con unas cápsulas urticantes cargadas de un veneno muy doloroso que puede provocar complicaciones muy serias como vómitos, fiebres, bajadas de tensión, taquicardias e incluso, de forma muy rara, la muerte.

Ignacio Franco llama a la calma y explica que su presencia en la Región «aunque no ocurre todos los años, no es algo extraño por estas fechas. Este año han entrado algunas más debido a los temporales de fuertes vientos que tuvieron lugar en la zona del Estrecho de Gibraltar antes de Semana Santa y, debido al viento, ha facilitado que lleguen a las playas». No obstante, el investigador enfatiza que la carabela portuguesa es una especie del Atlántico que no se reproduce en el Mediterráneo. «Las que hay son las que entraron, que poco a poco son arrastradas a las playas, siguiendo un proceso natural de eliminación. Respecto a esta especie cabría esperar que, siguiendo la dinámica normal de otros años, para verano ya no quede ninguna por nuestras costas que pueda causar problemas», explica.

Esta criatura de aspecto alienígena es tan temible como exótica. Debe su nombre a un neumatóforo transparente con líneas fosforescentes moradas y azules con aspecto de vela que sobresale de la superficie, delantando su presencia, y que el organismo utiliza para navegar, aprovechando los vientos y las corrientes. Bajo su cuerpo central le cuelgan numerosos tentáculos de color azul vivo que pueden medir de 10 a 50 metros de largo.

En caso de encontrarse con una carabela portuguesa hay que actuar con extrema cautela y tener en cuenta que puede picar incluso aunque esté aparentemente muerta. Si se produjera una picadura, en primer lugar se debe retirar, con guantes, cualquier posible resto de tentáculos de la piel y aplicar agua salada, nunca dulce porque puede agravar el dolor. Posteriormente se recomienda lavar la zona con agua caliente durante diez minutos para aliviarla y aplicar vinagre, pero únicamente si se ha limpiado apropiadamente. Por último, hay que evitar rascarse y proteger la piel afectada de la luz solar directa.