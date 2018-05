Tumban el recurso de una mujer que denunció que su expareja la quemó usando un cazo EFE MURCIA Martes, 15 mayo 2018, 08:05

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, que absolvió a su pareja, al que había acusado de haberle quemado un brazo con un cazo que contenía agua hirviendo.

La sentencia señala que los hechos no quedaron suficientemente probados y que no es descartable que la denunciante actuara impulsada por móviles espurios, ya que le había molestado que el acusado acudiera a la casa de su anterior pareja junto con la hija de ambos. El juzgado declaró probado que en agosto de 2017 discutieron y ella resultó con una quemadura de segundo grado en el antebrazo.

La Audiencia, al desestimar el recurso de la mujer, recuerda que no ha mantenido una versión del todo coincidente durante la instrucción y subraya que la apelante pudo actuar por un móvil espurio, al creer que su pareja mantenía una relación con otra mujer. La Sala zanja que no es posible revocar un fallo absolutorio si el mismo no resulta ilógica o absurda.