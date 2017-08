Tumban el recurso de Martínez-Cachá por el caso de los ruidos de la calle Pérez Casas EFE MURCIA Martes, 1 agosto 2017, 08:45

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la exconcejal y actual consejera de Educación Adela Martínez-Cachá contra el auto del juzgado de Instrucción que tramita el caso abierto por la contaminación acústica producida por los locales de copas ubicados en la calle Bartolomé Pérez Casas de Murcia

Martínez-Cachá pidió el sobreseimiento libre de las actuaciones con respecto a ella, al considerar que ninguna responsabilidad penal podía exigírsele en este asunto. La Audiencia dice que «el recurso no puede prosperar, porque no compete a esta sala hacer un pronunciamiento relativo al sobreseimiento interesado, ya que la apelante, por lo demás, no resulta investigada-imputada por su condición de aforada autonómica a la fecha del auto recurrido».